В Україні зробили ще понад 177 тисяч щеплень від COVID-19

В Україні протягом минулої доби, 23 жовтня, зробили 177 730 щеплень від COVID-19.

Одну дозу минулої доби отримали 129 530, повністю імунізовані – 48 200 людей.

Усього в країні завершили вакцинацію 6 963 577 людей. Україна має за цим показником одне з останніх місць у Європі (у відсотках від числа дорослого населення).

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.