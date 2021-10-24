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Новини | Коронавірус

В Україні зробили ще понад 177 тисяч щеплень від COVID-19

Одну дозу минулої доби отримали 129 530, повністю імунізовані – 48 200 людей

В Україні протягом минулої доби, 23 жовтня, зробили 177 730 щеплень від COVID-19.

Одну дозу минулої доби отримали 129 530, повністю імунізовані – 48 200 людей.

Усього в країні завершили вакцинацію 6 963 577 людей. Україна має за цим показником одне з останніх місць у Європі (у відсотках від числа дорослого населення).

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.

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