COVID-19 в окупованому Севастополі: показники добової захворюваності зросли, бракує лікарняних ліжок

Станом на 27 жовтня в окупованому Росією Севастополі зареєстровано 337 нових випадків захворювання на COVID-19, що вище показників, оприлюднених добою раніше.

«308 осіб виписано після одужання. Померли 16 осіб віком від 44 до 87 років. Усього (за час пандемії – ред.) у Севастополі захворіли на нову коронавірусну інфекцію 37 642 особи. На цей час одужали 32 084 особи, 1 299 померли», – йдеться у повідомленні підконтрольного Кремлю уряду Севастополя.

Напередодні в Севастополі зареєстрували 330 випадків COVID-19 за добу і 14 смертей.

Через зростання добової захворюваності на COVID-19 окупаційна влада Севастополя розпорядилася розгорнути дві сотні додаткових ліжок, зокрема на базі терапевтичного корпусу міської лікарні №1.

Голова російського уряду Севастополя Михайло Развожаєв, який напередодні виступав в ефірі каналу «Росія-24», заявив, що епідеміологічна ситуація у місті найгірша за весь час пандемії. За його словами, вільними в місті залишилися 5% ліжок.

Развожаєв також повідомив, що на в’їзді в місто будуть встановлені блокпости, на яких перевірятимуть наявність сертифіката про вакцинацію від COVID-19, або документи про те, що людина не заражена.

11 жовтня було ухвалене рішення про заборону всіх масових заходів у Севастополі через ситуацію з COVID-19. Також у місті з 15 жовтня набрали чинності обмеження – відвідування об’єктів громадського харчування та інших закладів за QR-кодом про проходження вакцинації від COVID-19.