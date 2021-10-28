Новий рекорд: за добу від COVID-19 вакцинувалися майже 292 тисячі людей

В Україні протягом минулої доби, 27 жовтня, зробили 291 985 щеплень від COVID-19. У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що це новий рекорд.

Одну дозу минулої доби отримали 212 684 людини, повністю імунізована – 79 301 людина.

Усього в країні завершили вакцинацію понад 7 мільйонів 217 тисяч людей. Україна посідає за цим показником одне з останніх місць у Європі (у відсотках від числа дорослого населення).

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.