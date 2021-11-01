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Новини | Коронавірус

МОЗ: минулого тижня в Україні від COVID-19 вакцинували більше, ніж за весь червень

31 жовтня в Україні вакцинували 117 818 людей

За минулий тиждень в Україні зробили 1 740 231 щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19. За даними Міністерства охорони здоров’я, це більше, ніж за весь червень.

31 жовтня в Україні вакцинували 117 818 людей: одну дозу отримали 89 546 людей, повністю імунізовані – 28 272.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено понад 10 мільйонів людей, з них повністю імунізовані й отримали дві дози – понад 7,4 мільйона.

У МОЗ наголошують, що 94% шпиталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

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