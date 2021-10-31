МОН про вакцинацію: двома дозами вакциновано понад 730 тисяч працівників закладів освіти

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів про оновлену статистику показників вакцинації серед освітян.

«Двома дозами вакцини від COVID-19 в Україні вже щеплено понад 730 тисяч вихователів садочків, вчителів шкіл, профтехів, коледжів, викладачів університетів та інших працівників закладів освіти. Одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 87,3% освітян нашої країни», – зазначив Сергій Шкарлет.

Також міністр проінформував, що найвищі показники щеплених принаймні першою дозою демонструють педагоги у Миколаївській області – 93,6%, Київській – 92,8%, Харківській – 92,5%, Донецькій – 92,1% та Тернопільській – 90,3%.

Показник вакцинованих освітян у закладах вищої освіти (принаймні однією дозою) наближається до 80%, вказали у МОН.

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я опублікували перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусної інфекції нового типу є обов’язковою, туди потрапили і вчителі. Як пояснив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, без вакцинації вчителі підлягають відстороненнню – виняток лише для вчителів з обґрунтованими медичними протипоказаннями. Відповідний наказ МОЗ про обов’язкові до вакцинації професії набирає чинності в листопаді.