Шкарлет: принаймні одне щеплення від COVID-19 отримали майже 85% працівників дитсадків

Згідно з оперативною інформацією, принаймні одне щеплення від COVID-19 отримали майже 85% працівників дитсадків та майже 92% працівників спеціальних закладів освіти. Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

«Абсолютна більшість освітян, які працюють сьогодні з найменшими дітьми та дітьми, які потребують раннього виявлення та розвитку індивідуальних здібностей, зробили вибір на користь щеплення. Це надзвичайно важливі й дуже красномовні цифри, які вказують на високий рівень відповідальності освітян перед своїми вихованцями насамперед. Мені дуже хочеться вірити у те, що ті 10-15% вихователів, які ще вагаються, врешті-решт не підведуть своїх колег, свої колективи і, звичайно, дітей», – наголосив Шкарлет

За його словами, двома дозами вакцинувувалися майже 76% працівників спеціалізованих закладів та майже 62% вихователів садочків.

Найвищі показники щеплення (принаймні однією дозою) серед освітян закладів дошкільної освіти мають Тернопільська (97,7%), Харківська (95,2%) та Донецька (92,9%) області.

«Станом на 30 жовтня поріг щеплення у 80% серед вчителів спеціалізованих закладів (повний та неповний цикл вакцинації) досягнуто всіма областями країни. Показник вакцинації працівників дитячих садочків у 80% (повний і неповний цикл) ще недосягнуто восьма регіонами, проте більшість з них уже буквально за крок до мети», – повідомили у МОН.

У міністерстві нагадали, що поріг щеплення у 80% працівників шкіл досягнуто всіма областями країни.