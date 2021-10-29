ВООЗ закликає не закривати школи через COVID-19 – «більше шкоди, ніж користі»

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге закликає не закривати навчальні заклади на тлі пандемії COVID-19.

«Повсюдне закриття шкіл торік, яке порушило право на освіту мільйонів дітей, завдало більше шкоди, ніж користі, особливо психічному та соціальному добробуту дітей. Ми не можемо повторювати ті самі помилки. У нас є більш ефективні інструменти для подолання цього сплеску, ніж закриття шкіл», – каже Клюге.

ВООЗ рекомендує:

– дотримуватися епідеміологічних заходів в навчальних закладах;

– зберігати соціальну дистанцію;

– дотримуватися частого миття рук;

– не забувати про маски;

– забезпечити належну вентиляцію в класах.

В Україні закриття шкіл і дистанційне навчання школярів досі вважають одним із методів приборкання спалаху COVID-19. Зокрема, після канікул, з 1 листопада не прийдуть до шкіл учні в Києві, аналогічні обмеження діють і в багатьох інших регіонах, де значно зросла захворюваність.