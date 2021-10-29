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Новини | Коронавірус

ВООЗ закликає не закривати школи через COVID-19 – «більше шкоди, ніж користі»

Дистанційне навчання школярів несе більше шкоди, ніж користі, переконані медики

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге закликає не закривати навчальні заклади на тлі пандемії COVID-19.

«Повсюдне закриття шкіл торік, яке порушило право на освіту мільйонів дітей, завдало більше шкоди, ніж користі, особливо психічному та соціальному добробуту дітей. Ми не можемо повторювати ті самі помилки. У нас є більш ефективні інструменти для подолання цього сплеску, ніж закриття шкіл», – каже Клюге.

ВООЗ рекомендує:

– дотримуватися епідеміологічних заходів в навчальних закладах;

– зберігати соціальну дистанцію;

– дотримуватися частого миття рук;

– не забувати про маски;

– забезпечити належну вентиляцію в класах.

В Україні закриття шкіл і дистанційне навчання школярів досі вважають одним із методів приборкання спалаху COVID-19. Зокрема, після канікул, з 1 листопада не прийдуть до шкіл учні в Києві, аналогічні обмеження діють і в багатьох інших регіонах, де значно зросла захворюваність.

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