Зеленський: «треба вакцинуватися – це єдине рішення»

Президент України Володимир Зеленський 29 жовтня на засідання Конгресу місцевих та регіональних влад в Одесі заявив, що немає альтернативи вакцинації від коронавірусної хвороби нового типу.

«Ми з вами сьогодні свідки чергової потужної хвилі коронавірусу, хвилі «Дельта» й появи нових штамів. Щодня – антирекорди в усьому світі, і ми не виняток. Щодня в Україні антирекорди й захворілих, і, на жаль, померлих. Ми розуміємо, що вихід один – вакцинація. Треба збільшувати відсоток вакцинованих людей, щоб вийти з цього колапсу. Очільники на місцях, дуже вас прошу засинати й прокидатися з цією темою», – зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що на минулому засіданні Ради національної безпеки і оборони було поставлено завдання збільшити кількість щеплень проти COVID-19 до 300 тисяч за добу. І на сьогодні в Україні вже роблять близько 290 тисяч щеплень, вказав він, але треба ще активніше нарощувати темпи вакцинації, адже збільшується кількість хворих і смертей.

За інформацією міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, наразі 16 областей України перейшли на «червоний» рівень епідемічної небезпеки. У системі охорони здоров’я розгорнуто 70 тисяч ліжок для хворих на COVID-19, з них понад 48 тисяч зайняті, зазначив він.

В Україні протягом минулої доби, 28 жовтня, виявили 26 870 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, це новий рекорд за весь час пандемії.

Протягом доби госпіталізували 5463 людини, 9784 – одужали. Померли 648 хворих.

За добу провели понад 142 тисячі тестувань.

Загалом від початку пандемії в Україні виявили понад 2,8 мільйона хворих на COVID-19, померли 66 852 людини.

Також МОЗ повідомляє про майже 290 тисяч щеплень від COVID-19 за минулу добу.