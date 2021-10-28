Львівщина запроваджує посилений карантин. Правила перетину кордону України незмінні

ЛЬВІВ – З 30 жовтня у Львові і Львівській області встановлюється «червоний» рівень епідемічної ситуації у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби нового типу. Карантинні обмеження у регіоні посилюються.

Як житиме Львів і регіон з 30 жовтня? Як можна громадянам України перетнути кордон з Польщею через перебування Львівської області у «червоній» зоні? Чи запроваджені додаткові обмеження?

У Львові з 30 жовтня забороняються всі масові заходи, на кшталт концертів, фестивалів, конференцій. Зачиняються для відвідувачів кінотеатри, театри, музеї. Екскурсії дозволено проводити для не більше 5 осіб. Футбольні матчі відбуватимуться без глядачів, але за умови вакцинації чи негативних тестів в учасників гри. У басейнах і спортивних залах дозволені лише одиничні тренування, але мають бути у відвідувачів і працівників сертифікати про вакцинацію, негативний тест, довідка, що людина недавно перехворіла на COVID-19 або ж їй вакцинація протипоказана.

Такі ж документи вимагатимуть і в ресторанах і кав'ярнях, які не зачиняють.

Запроваджені зміни і у роботі громадського транспорту. Він має бути заповнений на 50%: у великих автобусах може перебувати до півсотні пасажирів, у малих – до 15. Пільговики зможуть користуватися громадським транспортом безкоштовно лише з 11 до 16 години. У пасажирів не вимагатимуть сертифікати про вакцинацію.

Протягом двох тижнів учні львівських шкіл навчатимуться дистанційно.

Місцева влада сподівається, що завдяки таким обмежувальним правилам, вдасться зупинити хвилю захворювання.

З вакцинацією простіше

З 30 жовтня не запроваджують додаткових правил при перетині кордону з Польщею у пунктах пропуску, які розташовані у Львівській області. Про це повідомив заступник начальника штабу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби Ігор Матвійчук.

Громадянин, який перетинає кордон, зобов’язаний надати для перевірки прикордонникам сертифікат про вакцинацію або ж негативний ПЛР-тест чи на антиген. Протягом лише жовтня українські прикордонники виявили близько 80 підроблених сертифікатів і 90 ПЛР-тестів у пунктах пропуску Львівської області.

«Ми зобов’язані перевіряти мобільний додаток «Вдома» при в’їзді громадян в Україну, якщо вони не вакциновані. Раніше не було обов’язково показувати додаток і часто виникали конфліктні ситуації. Від 20 жовтня внесені зміни у постанову Кабміну і людина зобов’язана надати для перевірки встановлений додаток «Вдома».

При вакцинації іноземець вільно перетинає кордон

Для іноземців правила незмінні: медичний сертифікат, наявність або негативного ПЛР-тесту, або на антиген, чи наявність паспорту вакцинації. Ця умова діє протягом пів року. При повному курсі вакцинації іноземець вільно перетинає кордон. При відсутності, протягом 72 годин має здати ПЛР-тест і вільно тоді пересувається територією України.

Громадяни України при перетині кордону повинні мати сертифікат про одну дозу вакцини чи дві, роздрукований і виданий медичною установою, чи в застосунку «Дія». Наш інспектор перевіряє. У всіх пунктах пропуску є програмне забезпечення, яке зчитує QR-коди. Хто не має сертифікату, зобов’язаний завантажити додаток «Вдома». З тим є проблеми і конфлікти», – каже Ігор Матвійчук.

Українці, зазвичай, ігнорують проходження обсервації, ніякого контролю за дотриманням самоізоляції немає.

З 10 жовтня відновлено міжнародне залізничне сполучення «Київ-Перемишль». На сьогодні цей потяг завантажений на 20%. Однак з кожним днем стає більше пасажирів. Польські прикордонники вимагають, щоб сертифікат про вакцинацію був завантажений у застосунку «Дія». Оскільки, польська сторона виявляє багато підроблених українських сертифікатів. Від вересня метою поїздки у сусідню державу вже може бути туристична і приватна.

Малий прикордонний рух не активізувався

«Зараз на українсько-польському кордоні у Львівській і Волинській областях функціонують всі пункти пропуску, включно спільні і залізничне сполучення. Польща, Угорщина, Словаччина, Молдова, Білорусь не інформували, що у разі введення регіону у «червону» зону запровадять додаткові правила перетину. Малий прикордонний рух не активізувався. Сьогодні на тому ж рівні, що й до ковіду, згідно зі статистикою. Люди протягом пандемії виготовили документи, згідно з якими могли машинами перетинати кордон», – говорить Ігор Матвійчук.

За даними Західного регіонального управління Держприкордонної служби, автомобільний рух у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні цього року зріс на 13% у порівнянні з минулим роком, в аеропорту «Львів» – удвічі у порівнянні з минулим роком. Якщо до кінця року не зміняться правила перельоту через пандемію, то цьогоріч пасажиропотік у львівському аеропорту буде найбільшим за останні п'ять років.

Захворюваність зростає

Посилення карантинних обмежень стимулює мешканців вакцинуватись. 27 жовтня щепились понад 20 тисяч осіб в області. У пунктах вакцинації у Львові – черги.

«Вакцинуюсь, бо говорять, що на роботу не впустять, не виплатять зарплату. Це таке добровільно-примусове вакцинування», – зауважив чоловік біля пункту вакцинації на залізничному вокзалі.

Водночас, керівники міських лікарень Львова звернулись до міської та обласної влади з проханням посилити карантинні обмеження. Адже, як наголошують, стрімко зростає чисельність шпиталізованих пацієнтів, зокрема з важким перебігом хвороби.

Такої рекордної кількості летальних випадків не було

«За сьогодні вдвічі зросла кількість пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії і штучної вентиляції легень. У клінічній лікарні швидкої медичної допомоги станом на ранок знаходилось 435 пацієнтів з Covid-19, 56 поступило і тільки 16 було виписано. Щоденно є величезний приріст хворих. 50 пацієнтів є у відділенні інтенсивної терапії, 35 з них є на штучній вентиляції легень. Таких кількостей важких хворих в нас не було жодного разу. Такої рекордної кількості летальних випадків в нас теж раніше не було. За 24 години з невеликої зони пошкодження легень пацієнт може потрапити в страшний респіраторний стрес і померти», – каже завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні швидкої медичної допомоги Наталія Матолінець.

За даними мерії, у міських лікарнях ще є місця для пацієнтів із COVID-19. Однак у шпиталях у невеликих містечках є проблеми з госпіталізацією. За добу на Львівщині виявлено понад 1500 нових випадків захворювання на COVID-19. 30 людей померли.