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Коронавірус

Львівщина запроваджує посилений карантин. Правила перетину кордону України незмінні

З 30 жовтня ЛЬвівщина входить у «червону» зону карантину

ЛЬВІВ – З 30 жовтня у Львові і Львівській області встановлюється «червоний» рівень епідемічної ситуації у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби нового типу. Карантинні обмеження у регіоні посилюються.

Як житиме Львів і регіон з 30 жовтня? Як можна громадянам України перетнути кордон з Польщею через перебування Львівської області у «червоній» зоні? Чи запроваджені додаткові обмеження?

У Львові з 30 жовтня забороняються всі масові заходи, на кшталт концертів, фестивалів, конференцій. Зачиняються для відвідувачів кінотеатри, театри, музеї. Екскурсії дозволено проводити для не більше 5 осіб. Футбольні матчі відбуватимуться без глядачів, але за умови вакцинації чи негативних тестів в учасників гри. У басейнах і спортивних залах дозволені лише одиничні тренування, але мають бути у відвідувачів і працівників сертифікати про вакцинацію, негативний тест, довідка, що людина недавно перехворіла на COVID-19 або ж їй вакцинація протипоказана.

Такі ж документи вимагатимуть і в ресторанах і кав'ярнях, які не зачиняють.

Запроваджені зміни і у роботі громадського транспорту. Він має бути заповнений на 50%: у великих автобусах може перебувати до півсотні пасажирів, у малих – до 15. Пільговики зможуть користуватися громадським транспортом безкоштовно лише з 11 до 16 години. У пасажирів не вимагатимуть сертифікати про вакцинацію.

Протягом двох тижнів учні львівських шкіл навчатимуться дистанційно.

Місцева влада сподівається, що завдяки таким обмежувальним правилам, вдасться зупинити хвилю захворювання.

Львів запровадив нові правила на час перебування у «червоній» зоні
Львів запровадив нові правила на час перебування у «червоній» зоні

З вакцинацією простіше

З 30 жовтня не запроваджують додаткових правил при перетині кордону з Польщею у пунктах пропуску, які розташовані у Львівській області. Про це повідомив заступник начальника штабу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби Ігор Матвійчук.

Громадянин, який перетинає кордон, зобов’язаний надати для перевірки прикордонникам сертифікат про вакцинацію або ж негативний ПЛР-тест чи на антиген. Протягом лише жовтня українські прикордонники виявили близько 80 підроблених сертифікатів і 90 ПЛР-тестів у пунктах пропуску Львівської області.

«Ми зобов’язані перевіряти мобільний додаток «Вдома» при в’їзді громадян в Україну, якщо вони не вакциновані. Раніше не було обов’язково показувати додаток і часто виникали конфліктні ситуації. Від 20 жовтня внесені зміни у постанову Кабміну і людина зобов’язана надати для перевірки встановлений додаток «Вдома».

При вакцинації іноземець вільно перетинає кордон
Ігор Матвійчук

Для іноземців правила незмінні: медичний сертифікат, наявність або негативного ПЛР-тесту, або на антиген, чи наявність паспорту вакцинації. Ця умова діє протягом пів року. При повному курсі вакцинації іноземець вільно перетинає кордон. При відсутності, протягом 72 годин має здати ПЛР-тест і вільно тоді пересувається територією України.

Громадяни України при перетині кордону повинні мати сертифікат про одну дозу вакцини чи дві, роздрукований і виданий медичною установою, чи в застосунку «Дія». Наш інспектор перевіряє. У всіх пунктах пропуску є програмне забезпечення, яке зчитує QR-коди. Хто не має сертифікату, зобов’язаний завантажити додаток «Вдома». З тим є проблеми і конфлікти», – каже Ігор Матвійчук.

Українці, зазвичай, ігнорують проходження обсервації, ніякого контролю за дотриманням самоізоляції немає.

З 10 жовтня відновлено міжнародне залізничне сполучення «Київ-Перемишль». На сьогодні цей потяг завантажений на 20%. Однак з кожним днем стає більше пасажирів. Польські прикордонники вимагають, щоб сертифікат про вакцинацію був завантажений у застосунку «Дія». Оскільки, польська сторона виявляє багато підроблених українських сертифікатів. Від вересня метою поїздки у сусідню державу вже може бути туристична і приватна.

Малий прикордонний рух не активізувався
Ігор Матвійчук

«Зараз на українсько-польському кордоні у Львівській і Волинській областях функціонують всі пункти пропуску, включно спільні і залізничне сполучення. Польща, Угорщина, Словаччина, Молдова, Білорусь не інформували, що у разі введення регіону у «червону» зону запровадять додаткові правила перетину. Малий прикордонний рух не активізувався. Сьогодні на тому ж рівні, що й до ковіду, згідно зі статистикою. Люди протягом пандемії виготовили документи, згідно з якими могли машинами перетинати кордон», – говорить Ігор Матвійчук.

За даними Західного регіонального управління Держприкордонної служби, автомобільний рух у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні цього року зріс на 13% у порівнянні з минулим роком, в аеропорту «Львів» – удвічі у порівнянні з минулим роком. Якщо до кінця року не зміняться правила перельоту через пандемію, то цьогоріч пасажиропотік у львівському аеропорту буде найбільшим за останні п'ять років.

Ковідне відділення у Старосамбірському відділенні
Ковідне відділення у Старосамбірському відділенні

Захворюваність зростає

Посилення карантинних обмежень стимулює мешканців вакцинуватись. 27 жовтня щепились понад 20 тисяч осіб в області. У пунктах вакцинації у Львові – черги.

«Вакцинуюсь, бо говорять, що на роботу не впустять, не виплатять зарплату. Це таке добровільно-примусове вакцинування», – зауважив чоловік біля пункту вакцинації на залізничному вокзалі.

Водночас, керівники міських лікарень Львова звернулись до міської та обласної влади з проханням посилити карантинні обмеження. Адже, як наголошують, стрімко зростає чисельність шпиталізованих пацієнтів, зокрема з важким перебігом хвороби.

Такої рекордної кількості летальних випадків не було
Наталія Матолінець

«За сьогодні вдвічі зросла кількість пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії і штучної вентиляції легень. У клінічній лікарні швидкої медичної допомоги станом на ранок знаходилось 435 пацієнтів з Covid-19, 56 поступило і тільки 16 було виписано. Щоденно є величезний приріст хворих. 50 пацієнтів є у відділенні інтенсивної терапії, 35 з них є на штучній вентиляції легень. Таких кількостей важких хворих в нас не було жодного разу. Такої рекордної кількості летальних випадків в нас теж раніше не було. За 24 години з невеликої зони пошкодження легень пацієнт може потрапити в страшний респіраторний стрес і померти», – каже завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні швидкої медичної допомоги Наталія Матолінець.

За даними мерії, у міських лікарнях ще є місця для пацієнтів із COVID-19. Однак у шпиталях у невеликих містечках є проблеми з госпіталізацією. За добу на Львівщині виявлено понад 1500 нових випадків захворювання на COVID-19. 30 людей померли.

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    Галина Терещук

    В ефірі Радіо Свобода – з 2000 року. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка. Маю досвід роботи на телебаченні і в газеті.

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