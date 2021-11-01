Київ у «червоній» зоні. Як живе столиця в умовах карантину?

З 1 листопада Київ занесений до «червоної» зони. В українській столиці запровадили низку карантинних обмежень. Про реакції киян на обмежувальні заходи, про шалений попит на вакцинацію, а також про виявлені порушення у матеріалі Радіо Свобода.

Порожні кафе, затори на дорогах

Ранок понеділка 1 листопада зустрів киян кілометровими заторами і ажіотажем біля медцентрів, де роблять ПЛР-тести.

Торговельні центри і заклади харчування спорожніли.

Громадський транспорт, зокрема, метро, працює у звичному режимі. Люди дотримуються маскового режиму, хоча, за свідченням пасажирів, у вагонах метро немає звичних натовпів.

«Черги – наше «все»!

Відколи Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення перевести Київ до найвищого рівня епідемічної небезпеки, кияни масово кинулися вакцинуватися. Біля пунктів щеплень простяглися довжелезні черги, люди юрмилися біля дверей, нехтуючи правилами безпеки.

Кияни штурмували пункти щеплень у двох чергах. В одній були ті, хто записався заздалегідь, другу формували ті, хто чекав до останнього, пише на своїй сторінці у фейсбуці народний депутат Володимир Арьєв.

«Ті, хто записалися, чекають 5-6 годин від зазначеного в Helsi часу. Незаписані так само. Мені пощастило – через нещодавню операцію на серці медсестра на вході пропустила вперед, тому я чекав дві години. Шкода, що раніше не отримав дозвіл на повторну вакцинацію від лікарів, бо ще пару тижнів тому в тих самих пунктах було геть порожньо. А тепер, на порозі червоної зони, всіх клюнув смажений кугут», – зауважує політик.

Ірина (ім’я змінено – ред.) працює лікарем в одній із бригад вакцинації в Києві. В неділю, 31 жовтня, вона прийшла додому о 10-й вечора. Щоб вийти з приміщення одного з будівельних гіпермаркетів, де проводилась вакцинація, їй з медсестрою та реєстратором довелося викликати поліцію.

Люди просто оскаженіли, не хотіли відпускати додому

«Охоронці зробили «коридор» і вивели нас. Люди просто оскаженіли, не хотіли відпускати додому. Знімали нас на відео, погрожували, вимагали пришвидшити процес. А що я можу зробити, як, по-перше, дотерпіли до останнього, а, по-друге, майже всі приходять без декларації від сімейного лікаря.

Це рази в три сповільнює процес. Якщо з декларацією ми робимо щеплення за 5 хвилин, то без документа, поки я занесу інформацію в базу, займає усі 15-20 хвилин, а то й пів години. А нам люди дорікають, що нібито повільно працюємо», – обурюється жінка.

Звинувачувати в усьому владу, паралельно виливаючи негатив на лікарів, це звична поведінка тих людей, які прибігли в пункти вакцинації не за здоровֹֹֹ’ям, а через страх обмежень, наголосив у коментарі Радіо Свобода імунолог Федір Лапій.

Я підозрюю, що ті, хто нині отримав першу дозу для «жовтого» сертифікату, нею ж і обмежуться

«У мене виникає риторичне запитання: люди, що вам заважало влітку зробити щеплення спокійно, без паніки? Я підозрюю, що ті, хто нині отримав першу дозу для «жовтого» сертифікату, нею ж і обмежуються, щеплення не завершать. Бо людей, на жаль, мотивує не їхня безпека, а примус», – зауважує Федір Лапій.

За тих умов, в яких люди екстрено вакціонувалися перед початком «червоної» зони, варто чекати сплеску захворювань, прогнозує сімейна лікарка Дарина Дмитрієвська.

«Зараз пройде пару днів, і почнуться дописи «сходив на вакцинацію і захворів на ковід, погана вакцина». Не ведіться. Не вакцина погана, а черги, де, ясно, всі без масок і з будь-якими симптомами», – пише лікарка.

Перевірки сертифікатів і вилучення фальшивок

За даними правоохоронців, наразі порушено 870 кримінальних справ за фактом підробки фейкових сертифікатів. Столичні поліцейські висунули звинувачення п’ятьом особам за підробку COVID-сертифікатів. У документах, які вони надали співробітникам летовища «Жуляни», не сканувались QR-коди.

Скільки фальшивок буде виявлено у пасажирів громадського транспорту, поки невідомо, а самі перевірки виглядають так.