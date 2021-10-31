«Російська дезінформація – ось це жах»: посольство США привітало усіх із Гелловіном

Посольство США в Україні привітало усіх із Гелловіном веселим відеороликом, у якому «справжнім жахом» назвали російську дезінформацію.

Напередодні РНБО України повідомило про викриття російської мережі, що поширювала дезінформацією щодо вакцин від коронавірусу в Україні. Головною метою діяльності російської мережі було зірвати вакцинацію в Україні, що б призвело до великої кількості смертей від COVID-19, зростання недовіри та незадоволення діями влади, наголошують в РНБО.

У відомстві додають, що інформаційна політика Кремля просуває цілковито протилежні наративи щодо вакцин всередині самої Росії. У Росії та окупованому вакцинація усіх держслужбовців, учителів і медиків є обов'язковою.

За традицією, Гелловін відзначають у ніч із 31 жовтня на 1 листопада , перед католицьким Днем усіх святих .

, перед католицьким . Молодь полюбила цей день, за можливість цікаво розважитися, провести костюмовані вечірки, полякати перехожих на вулицях «ходою зомбі та іншої нечисті».

У крамницях зі спеціальними костюмами у переддень Гелловіну – ажіотаж.

Будинки вкривають штучним павутинням, на ганках з'являються вампіри, скелети, привиди, і звісно – традиційні гелловінські символи – гарбузи.​

У Нью-Йорку пройшов 31-й щорічний гелловінський парад собак у костюмах. Як це було, дивіться у фотогалереї Радіо Свобода.