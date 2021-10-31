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Політика

«Російська дезінформація – ось це жах»: посольство США привітало усіх із Гелловіном

На «Параді зомбі» у Києві до Гелловіну. 30 жовтня 2021 року

Посольство США в Україні привітало усіх із Гелловіном веселим відеороликом, у якому «справжнім жахом» назвали російську дезінформацію.

Напередодні РНБО України повідомило про викриття російської мережі, що поширювала дезінформацією щодо вакцин від коронавірусу в Україні. Головною метою діяльності російської мережі було зірвати вакцинацію в Україні, що б призвело до великої кількості смертей від COVID-19, зростання недовіри та незадоволення діями влади, наголошують в РНБО.

У відомстві додають, що інформаційна політика Кремля просуває цілковито протилежні наративи щодо вакцин всередині самої Росії. У Росії та окупованому вакцинація усіх держслужбовців, учителів і медиків є обов'язковою.

У Києві пройшов Zombie Walk – костюмований парад до Гелловіну (фоторепортаж)
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У Києві пройшов Zombie Walk – костюмований парад до Гелловіну (фоторепортаж)

До Гелловіну – вечора всіх святих, який традиційно святкується в ніч проти 1 листопада, в суботу, 30 жовтня в Києві пройшов «Парад зомбі». Учасники були одягнені в костюми нечесті та загримовані під різних містичних істот та кіноперсонажів.
  • За традицією, Гелловін відзначають у ніч із 31 жовтня на 1 листопада, перед католицьким Днем усіх святих.
  • Молодь полюбила цей день, за можливість цікаво розважитися, провести костюмовані вечірки, полякати перехожих на вулицях «ходою зомбі та іншої нечисті».
  • У крамницях зі спеціальними костюмами у переддень Гелловіну – ажіотаж.
  • Будинки вкривають штучним павутинням, на ганках з'являються вампіри, скелети, привиди, і звісно – традиційні гелловінські символи – гарбузи.​
Гелловін та СOVID-19: як готуються до свята у різних країнах під час пандемії? (фотогалерея)
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Гелловін та СOVID-19: як готуються до свята у різних країнах під час пандемії? (фотогалерея)

Чи вплинула пандемія коронавірусу на святкування Гелловіна?

У Нью-Йорку пройшов 31-й щорічний гелловінський парад собак у костюмах. Як це було, дивіться у фотогалереї Радіо Свобода.

Песиків одягнули у костюми до Гелловіну (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Песиків одягнули у костюми до Гелловіну (фотогалерея)

З нагоди свята у Нью-Йорку пройшов 31-й щорічний гелловінський парад собак у костюмах. Як це було, дивіться у фотогалереї Радіо Свобода

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