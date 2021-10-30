Сотні зомбі, примар, мутантів та іншої нечисті, яка, за повір'ям, оживає в ці осінні дні, вийшли на вулиці міста лякати перехожих моторошним виглядом, криками та поведінкою.За задумом організаторів колону «зомбі» супроводжували люди в камуфляжі та протигазах, вони «відстрілювали» монстрів і знищували зомбі-вірус.Під час події охочі також могли взяти участь у тематичних іграх та квестах.​