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В Києві пройшов Zombie Walk – костюмований парад на честь Геловіну (фоторепортаж)

До Гелловіну – вечора всіх святих, який традиційно святкується в ніч проти 1 листопада, в суботу, 30 жовтня в Києві пройшов «Парад зомбі». Учасники були одягнені в костюми нечесті та загримовані під різних містичних істот та кіноперсонажів.

Сотні зомбі, примар, мутантів та іншої нечисті, яка, за повір'ям, оживає в ці осінні дні, вийшли на вулиці міста лякати перехожих моторошним виглядом, криками та поведінкою.

За задумом організаторів колону «зомбі» супроводжували люди в камуфляжі та протигазах, вони «відстрілювали» монстрів і знищували зомбі-вірус.

Під час події охочі також могли взяти участь у тематичних іграх та квестах.​

Парад розпочався біля пам&#39;ятника Ярославу Мудрому поруч із Золотими воротами
1 Парад розпочався біля пам'ятника Ярославу Мудрому поруч із Золотими воротами
2
Дівчина в костюмі клоуна Пеннівайза біля Золотих воріт
3 Дівчина в костюмі клоуна Пеннівайза біля Золотих воріт
4
Далі, через Хрещатик та Арку дружби народів, колона рушила до Володимирської гірки
5 Далі, через Хрещатик та Арку дружби народів, колона рушила до Володимирської гірки
Розфарбовані на цей захід приходять і дорослі, і малі
6 Розфарбовані на цей захід приходять і дорослі, і малі
7
Групове фото учасників маршу з Тарасом Григоровичем
8 Групове фото учасників маршу з Тарасом Григоровичем
Хлопець і дівчина в костюмах роблять селфі на фоні червоного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка
9 Хлопець і дівчина в костюмах роблять селфі на фоні червоного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка
Пара в костюмах монстрів цілується
10 Пара в костюмах монстрів цілується
11
Перехожі фотографуються з учасниками маршу
12 Перехожі фотографуються з учасниками маршу
Дівчина в костюмі робить селфі на фоні Золотих воріт
13 Дівчина в костюмі робить селфі на фоні Золотих воріт
Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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