Крим на межі можливостей. Чому Аксьонов не оголошує локдаун?

Щодня пандемія коронавірусу встановлює нові антирекорди в Криму. 30 жовтня оголосили, що за попередню добу – 701 новий випадок захворювання. Севастополь веде свою статистику окремо, там – 347 нових хворих. Більше тисячі за добу, таких темпів захворювання на півострові ще не було. Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що звернувся до мінтрансу Росії з проханням не запроваджувати на вихідний тиждень додаткові рейси транспорту до Криму. Севастополь буквально барикадується на вихідні, які в Росії оголосив Путін, на в’їздах в місто встановили блокпости.

На сьогодні дійсно Covid став якось агресивнішим

26 жовтня заступник російського міністра охорони здоров’я Криму Антон Лясковський заявляє, що ліжковий фонд в Криму практично заповнений. 29 жовтня виконуючий обов’язки російського міністра охорони здоров'я Криму Костянтин Скорупський повідомляє, що дефіциту місць немає і ліжка заповнені на 89%.

Багато важкохворих молодого віку, каже керівник клінічного шпиталю ветеранів війн.

«На сьогоднішній день це молоді, до тридцяти і трохи старше тридцяти років пацієнти перебувають у нас. І буває, що дуже різко відбувається обтяження пацієнтів. Тому на сьогодні дійсно Covid став якось агресивнішим», – каже керівник Республіканського клінічного шпиталю ветеранів війн Ігор Лук’янов.

Морги заповнені, чиновники розглядають питання про закупівлю модульного холодильного обладнання. Швидкі не справляються, екіпаж можна чекати й 10 годин, заявляє Аксьонов.



Розуміємо, що не справляється у нас сьогодні, в стресі знаходиться медицина

«Кількість швидких допомог, думати як додати кількість екіпажів. Зрозуміла ситуація, що викликів велика кількість, збільшується. Розуміємо, що не справляється у нас сьогодні, в стресі знаходиться медицина через кількість викликів. Проте треба позбавити людей від непотрібної ходьби відповідно, особливо там, де є підтверджені позитивні тести», – каже підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов.

Однак де саме міністерство має відшукати швидкі та екіпажі в регіоні з їхнім постійним дефіцитом, Аксьонов не пояснив.

В центрах вакцинації – черги. Розглядається можливість посилити пункти щеплення за рахунок студентів-медиків 5 та 6 курсів. Нині на півострові розгорнуто 127 стаціонарних та 60 мобільних центрів вакцинації. Темпи щеплення виросли в шість разів, оскільки вакцинацію зробили обов’язовою для багатьох категорій кримчан. Телеканал «Вести Крым» показує: тут ті, хто прийшов із власної волі, й ті, кого змусили.

«Я перехворів понад рік тому, працював на швидкій допомозі. Потім вакцинувався і ось настав час ревакцинуватися», – розповідає один з чоловіків.



«Я працюю, тому треба, змусили щеплюватися. Загалом, я не проти, я б прийшла, але тільки щоб робити «Спутник лайт», – каже жінка з черги.

Севастополь барикадується

Медицина Севастополя вже за межею можливостей. Уперше за два роки пандемії ситуація настільки критична, заявляють чиновники.

«Ситуація у місті зараз, напевно, найважча за всі два роки пандемії. У нас зараз практично весь ліжковий фонд зайнятий, близько 5% залишається в резерві. Ми спішно розгортаємо ще 200 ліжок, але це вже буде межа потужності, яку може витримати наша медицина. Вона вже працює, чесно кажучи, за межею», – розповів каналу «Россия 24» підконтрольний Росії глава Севастополя Михайло Развожаєв.

Закінчуються місця на цвинтарях. Севастопольский телеканал із коптера показав, як мало залишилося місця. Ділянка цвинтаря була розрахована на 6 років, а з нинішніми темпами пандемії місце закінчиться вже цього літа.

«Був січень дуже важкий, ми ховали десь до сорока людей на день...Трохи підйом був липень місяць, і ось зараз, починаючи з вересня, знову пішов підйом. Зараз десь близько двадцяти осіб на день ми ховаємо. З двадцяти ковідних людей десь дві-чотири людини. Інші – ні, не написано в медичних показаннях, що ковід. Але все одно я думаю, що ковід сприяє смертності», – розповіла севастопольскому телеканалу СТВ завідувачка цвинтарем Севастополя Лариса Корольова.

Чиновники Севастополя реагують на ситуацію з пандемією жорсткішими заходами, а ніж в усій іншій частині Криму. Біля міста розгорнули блок-пости: на всіх автошляхах та залізничному вокзалі. Вони будуть діяти до 24 години 7 листопада. До таких заходів посадовці підконтрольної Росії влади Севастополя ставляться як до оборони міста.

«Всі міжміські потяги, всі електрички, які йдуть по території республіки Крим до міста Севастополя, вони всі будуть контролюватися, кожна така точка. Тому шановних громадян, які думають, що вони, можливо, спробують просочитися по цим видам транспорту, хочемо попередити, що всі в'їзні шляхи на всіх видах транспорту будуть проконтрольовані», – заявив телеканалу «НТС Севастополь» представник підконтрольного Росії уряду Севастополя Олексій Краснокутьський.

Без сертифікату чи QR-коду про вакцинацію чи перенесену хворобу в Севастополь нікого не пускають і з нього теж не випускають. Відтепер уже й ПЛР-тесту – недостатньо. Його приймають лише разом із довідкою про медичний відвід від щеплення.

«Коли в неробочі дні почалося масове бронювання, ми змушені були ухвалити рішення та обмежити доступ тих, хто не потурбувався про власну безпеку. У нас до цього ПЛР-тест у будь-якому випадку приймався, без довідки про відвід. Сьогодні ми проводитимемо штаб, вноситимемо зміни до своїх документів. Тому що це важливий нюанс, прийнятий на федеральному рівні», – заявив каналу «Россия 24» підконтрольний Росії глава Севастополя Михайло Развожаєв.

Обмеження для туристів

Деякі кримчани обурені тим, що Крим не закрили влітку. Обурення виказують, наприклад, під постами Аксенова в мережі фейсбук. І у власних постах. І в соцмережі, і на вулицях звучать заклики закрити Крим від туристів.

«Вважаю, що треба закривати. Бо виходить так: тижнева відпустка і всі їдуть сюди. А хіба може наш Крим прийняти всіх людей саме зараз? Хворі приїдуть, не хворі, наші всі хворі, у нас і так місць вже немає ніде. Невже нема людям куди поїхати? Та їдьте ви до себе кудись у пансіонат, санаторій підмосковний там, я не знаю, Калуга, ще щось», – обурюється жінка з Ялти.



Для туристів тепер діють обмеження: забронювати номер в готелі чи приїхати в санаторій тепер можна лише за наявності сертифіката про вакцинацію чи довідки про перенесену хворобу. Охочі їхати до Криму російські туристи обривають телефони в оздоровницях.

«У нас велика кількість телефонних дзвінків і все з одним і тим же питанням: які ж необхідні документи для заселення, як запобігти тому, щоб тебе попросили поїхати додому», – розповіла каналу «Вести Крым» керівниця відділу маркетинга одного з готелів Олена Азнекян.

Вхід у громадські заклади лише з QR-кодом чи сертифікатом. Не всі туристи були до цього готові. Олексій Брежнєв родом з Криму, двадцять років живе в США. Вакцинований, на півострів приїхав через легальний пункт пропуску. Гуляв Балаклавою, захотів поїсти.

«У ресторані поїсти не вдалося, вхід лише за QR-кодами. А мій паспорт я і не взяв, я ще не звик до цього нововведення, і тому в ресторан нас не пустили. Ввічливо вибачилися, сказали «пробачте хлопці та без сертифікату пустити вас не можемо», – розповів у відеоблозі турист.

Спеціальні патрулі перевіряють, чи дотримуються заклади правил. Журналісти севастопольского телеканалу СТВ зробили власний рейд. Показували чужий QR-код. Паспорт до коду в них не питали. В одному з закладів їм пояснили, що вимагати паспорт, аби звірити з кодом, вони не мають права.

«Є різночитання закону. Ми не є повноважними особами для того, щоб вимагати у вас паспортні дані. На даний момент нам невідомо, як це має відбуватися. Ми просимо людей надати QR- код, сподіваючись, що вони розуміють загальну ситуацію», – розповів знімальній групі шеф-бариста кав’ярні Олександр Славов.



Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що не бачить потреби запроваджувати блокпости, як це зробили в Севастополі. І жорсткого локдауну теж не буде.



«У Криму повного локдауну не буде. В даному випадку я не бачу доцільності закривати всі установи, бізнесу і так далі. Тиждень буде неробочий, як і по всій країні. Тим не менш, бізнес з обмеженнями, але працюватиме», – заявив Сергій Аксьонов.