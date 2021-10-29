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Песиків одягнули у костюми до Гелловіну (фотогалерея)

За традицією, Гелловін відзначають у ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Попри те, що це свято не є державним, за популярністю воно поступається лише Різдву, а напередодні Дня всіх святих, зазвичай, у крамницях зі спеціальними костюмами ажіотаж. Будинки вкривають павутинням, на ганках з'являються вампіри, скелети, привиди, надгробні плити, ну і, звісно, традиційні гелловінські символи гарбузи.​

З нагоди свята у Нью-Йорку пройшов 31-й щорічний гелловінський парад собак у костюмах. Як це було, дивіться у фотогалереї Радіо Свобода.
Пара одягнена у Джо Екзотика та Керол Баскін &ndash; героїв документального мінісеріалу &laquo;Король тигрів&raquo;. Песики виконують ролі тигра та лева
1 Пара одягнена у Джо Екзотика та Керол Баскін – героїв документального мінісеріалу «Король тигрів». Песики виконують ролі тигра та лева
Чихуахуа Гіззарда в костюмі з фільму&nbsp;&laquo;Повсталий з пекла&raquo;&nbsp;
2 Чихуахуа Гіззарда в костюмі з фільму «Повсталий з пекла» 
Сейра Сорая, одягнена як Круелла зі своїми померанцями Хангом Хангом і Паунгом Паунгом, одягненими далматинцями
3 Сейра Сорая, одягнена як Круелла зі своїми померанцями Хангом Хангом і Паунгом Паунгом, одягненими далматинцями
Стів Сандерс і його пес Шедоу, одягнений у костюм кіноперсонажа Малефісенти
4 Стів Сандерс і його пес Шедоу, одягнений у костюм кіноперсонажа Малефісенти
Песик та його люди
5 Песик та його люди
Чоловік у костюмі Джокера тримає на руках песика в костюмі Диво-жінки
6 Чоловік у костюмі Джокера тримає на руках песика в костюмі Диво-жінки
Таша Белла породи моркі, одягнена як Олександрія Окасіо-Кортез на Met Gala
7 Таша Белла породи моркі, одягнена як Олександрія Окасіо-Кортез на Met Gala

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