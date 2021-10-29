За традицією, Гелловін відзначають у ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Попри те, що це свято не є державним, за популярністю воно поступається лише Різдву, а напередодні Дня всіх святих, зазвичай, у крамницях зі спеціальними костюмами ажіотаж. Будинки вкривають павутинням, на ганках з'являються вампіри, скелети, привиди, надгробні плити, ну і, звісно, традиційні гелловінські символи гарбузи.​



З нагоди свята у Нью-Йорку пройшов 31-й щорічний гелловінський парад собак у костюмах. Як це було, дивіться у фотогалереї Радіо Свобода.