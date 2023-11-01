США: діти Блінкена прийшли на Гелловін у костюмах із українськими мотивами

У Білому домі відбулося щорічне святкування Гелловіну, під час якого президент США Джо Байден і перша леді Джилл роздавали дітям ласощі й подарунки.

Як повідомляє «Голос Америки», увагу медіа привернули костюми, в яких на святкування прийшли діти державного секретаря США Ентоні Блінкена та його дружини Еван Раян, яка працює у Білому домі.

Син подружжя прийшов у спортивному костюмі кольору хакі зі значком із прапорцями США та України на грудях. Журналісти припустили, що це образ президента України Володимира Зеленського.

Донька держсекретаря була вбрана у кольори українського стяга: синю сукню із жовтою хусткою на плечах.

Цьогоріч темою свята було читання, тож Байдени роздавали дітям разом із цукерками книжки. Також перша леді Джилл, вбрана у костюм кішки, читала дітям книжки.

Свято Гелловіну у Білому домі тривало півтори години. На дійство були запрошені понад вісім тисяч гостей – переважно місцеві сімʼї та родини американських військовиків. За даними Історичної асоціації Білого дому, у резиденції президента США Гелловін святкують із середини 20-го століття.