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29 жовтня 2020, Київ 22:07
Фотогалереї

Геловін та СOVID-19: як готуються до свята у різних країнах під час пандемії? (фотогалерея)

За традицією, Геловін відзначають у ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Попри те, що це свято не є державним, за популярністю воно поступається лише Різдву, а напередодні Дня всіх святих, зазвичай, у крамницях зі спеціальними костюмами ажіотаж. Будинки вкривають павутинням, на ганках з'являються вампіри, скелети, привиди, надгробні плити, ну і звісно – традиційні геловінські симовли – гарбузи.​

Чи вплинула пандемія СOVID-19 на святкування Геловіна, та як нині готуються до свята у різних країнах світу – у фотогалереї Радіо Свобода.
Автомобільний тунель&nbsp;&laquo;HAUNTOWEEN LA&raquo; у Каліфорнії, США
1 Автомобільний тунель «HAUNTOWEEN LA» у Каліфорнії, США
Гігантський надувний монстр напередодні Геловіна з&#39;явився над офісною будівлею в Манчестері, Велика Британія
2 Гігантський надувний монстр напередодні Геловіна з'явився над офісною будівлею в Манчестері, Велика Британія
Попри адаптивний карантин в Україні, Київ теж готується до свята
3 Попри адаптивний карантин в Україні, Київ теж готується до свята
Це 32-річна мешканка Бангкоку (Таїланд) Канітта Тонгнак. На фото вона завершує макіяж перед початком онлайн-трансляції. Канітта &ndash; інтернет-підприємець, в образі зомбі вона продає одяг померлих людей &nbsp;
4 Це 32-річна мешканка Бангкоку (Таїланд) Канітта Тонгнак. На фото вона завершує макіяж перед початком онлайн-трансляції. Канітта – інтернет-підприємець, в образі зомбі вона продає одяг померлих людей

 
У В&#39;єтнамі Геловін також є популярним святом. На фото&nbsp;&laquo;геловінський&raquo; ринок у столиці країни Ханої
5 У В'єтнамі Геловін також є популярним святом. На фото «геловінський» ринок у столиці країни Ханої
Це&nbsp;Ейс Йендра із Форт-Коллінза, штат Колорадо, йому два роки. Напередодні Геловіна він поспішає у костюмі курчати до Денверського зоопарку &nbsp;
6 Це Ейс Йендра із Форт-Коллінза, штат Колорадо, йому два роки. Напередодні Геловіна він поспішає у костюмі курчати до Денверського зоопарку

 
Сеул, Південна Корея:&nbsp;щоб запобігти поширенню COVID-19, чоловік розпилює дезінфікуючий засіб&nbsp;
7 Сеул, Південна Корея: щоб запобігти поширенню COVID-19, чоловік розпилює дезінфікуючий засіб 
Нідерланди. До Геловіну зоопарк в Амерсфорті організував для своїх &laquo;підопічних&raquo; святковий обід. А цей тигр після їжі вирішив трохи погратися з гарбузом&nbsp;
8 Нідерланди. До Геловіну зоопарк в Амерсфорті організував для своїх «підопічних» святковий обід. А цей тигр після їжі вирішив трохи погратися з гарбузом 
Португалія. Цей кажанчик із побажанням&nbsp;&laquo;Щасливого Геловіну&raquo; прикрашає вивіску одного з ресторанів у Лісабоні&nbsp;
9 Португалія. Цей кажанчик із побажанням «Щасливого Геловіну» прикрашає вивіску одного з ресторанів у Лісабоні 
США. Костюмована вечірка,&nbsp;організована до Геловіну в Білому домі президентом Дональдом Трампом і першою леді Меланією Трамп. Ці двоє дітлахів вам нікого не нагадують?
10 США. Костюмована вечірка, організована до Геловіну в Білому домі президентом Дональдом Трампом і першою леді Меланією Трамп. Ці двоє дітлахів вам нікого не нагадують?
Ідею нідерландських колег підхопили у Київському зоопарку. Здається, на цього лісового кота чекає смачний обід
11 Ідею нідерландських колег підхопили у Київському зоопарку. Здається, на цього лісового кота чекає смачний обід
Вітрина крамниці в Неаполі, південь Італії. Через спалах COVID-19 у регіоні на вихідні, що випадають на Геловін, у барах, ресторанах та нічних закладах запровадили комендантську годину з 22:00 &nbsp;
12 Вітрина крамниці в Неаполі, південь Італії. Через спалах COVID-19 у регіоні на вихідні, що випадають на Геловін, у барах, ресторанах та нічних закладах запровадили комендантську годину з 22:00
 
Частина гігантської експозиції з гарбузів та кабачків із зображенням велетенського гарбуза у масці на фермі Санніфілдс у Саутгемптоні, Велика Британія
13 Частина гігантської експозиції з гарбузів та кабачків із зображенням велетенського гарбуза у масці на фермі Санніфілдс у Саутгемптоні, Велика Британія
У Нікарагуа замість популярного Геловіна дотримуються традицій предків. На фото: люди беруть участь у щорічному фестивалі Los Aguizotes у місті Масая
14 У Нікарагуа замість популярного Геловіна дотримуються традицій предків. На фото: люди беруть участь у щорічному фестивалі Los Aguizotes у місті Масая
Оздоблені до Геловіну сади Тіволі в Копенгагені, Данія
15 Оздоблені до Геловіну сади Тіволі в Копенгагені, Данія
Німеччина. У Берліні також готові до святкування
16 Німеччина. У Берліні також готові до святкування
Велика Британія. До Геловіну на фермі Каммас-Холл у місті Хетфілд-Брод-Оук діти збирають гарбузи та кабачки
17 Велика Британія. До Геловіну на фермі Каммас-Холл у місті Хетфілд-Брод-Оук діти збирають гарбузи та кабачки

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