За традицією, Геловін відзначають у ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Попри те, що це свято не є державним, за популярністю воно поступається лише Різдву, а напередодні Дня всіх святих, зазвичай, у крамницях зі спеціальними костюмами ажіотаж. Будинки вкривають павутинням, на ганках з'являються вампіри, скелети, привиди, надгробні плити, ну і звісно – традиційні геловінські симовли – гарбузи.​Чи вплинула пандемія СOVID-19 на святкування Геловіна, та як нині готуються до свята у різних країнах світу – у фотогалереї Радіо Свобода.