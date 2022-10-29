Південна Корея: понад 140 людей загинули в тисняві на святкуванні Гелловіну в Сеулі

Більше ніж 140 людей загинули, ще близько 150 поранені в Сеулі через тисняву під час святкування Гелловіну в столиці Південої Кореї Сеулі, повідомляють міжнародні медіа 29 жовтня.

За даними місцевого пожежного департаменту, тиснява почалася увечері, коли забагато людей опинилися в надто вузькому провулку. Як повідомляє AFP, це сталося біля готелю Hamilton у жвавому районі Ітевон. Чимало з постраждалих були у святкових костюмах із нагоди Гелловіну.

За словами голови пожежної станції Йонгсан Чої Сон Бома, багато поранених – у тяжкому стані.

Повідомляється, що в багатьох тиснява спричинила зупинку серця.

Як повідомляє Reuters, це – перший Гелловін за три роки, коли в Південній Кореї послабили протиковідні обмеження, зокрема, вимоги до соціальної дистанції.