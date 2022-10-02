Тиснява ​​на футбольному матчі в Індонезії: влада оновила дані про загиблих

В Індонезії, на острові Ява, через тисняву на футбольному матчі загинули щонайменше 125 людей, десятки поранені, повідомляє поліція та очевидці.



Тиснява виникла після закінчення матчу, коли команда Arema програла Persebaya Surabaya з рахунком 3:2. Тоді вболівальники Arema закидали гравців пляшками і вибігли на поле.

Поліція застосувала сльозогінний газ, що спричинило паніку і тисняву, коли сотні людей побігли до виходів.

Чиновники повідомили, що у хаосі 34 людини загинули на стадіоні, а інші померли пізніше, коли їх доставили до найближчих лікарень.

Станом на 2 жовтня кількість загиблих становила 125 людей, повідомив місцевим ЗМІ заступник губернатора Східної Яви Еміль Дардак. Раніше він сказав, що кількість жертв досягла 174 людей, але пізніше офіційні особи переглянули цю цифру в бік зменшення через подвійні смертельні випадки.



Як заявив начальник поліції Східної Яви Ніко Афінта, очікується, що кількість жертв зросте, оскільки багато постраждалих перебувають у критичному стані.



Цей випадок є однією з найбільших у світі катастроф на стадіоні, серед яких – відбірковий матч Чемпіонату світу 1996 року між Гватемалою і Коста-Рікою, під час якого понад 80 людей загинули і більше ніж 100 – були поранені.