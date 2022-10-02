Щонайменше 174 людини загинули під час тисняви ​​на футбольному матчі в Індонезії

В Індонезії, на острові Ява, через тисняву на футбольному матчі загинули щонайменше 174 людини, десятки людей поранені, повідомляє місцева поліція.

Тиснява виникла після закінчення матчу двох індонезійських футбольних команд: Arema і Persebaya Surabaya у Маланзі. Команда Arema програла з рахунком 3:2, її вболівальники закидали гравців пляшками і вибігли на поле.

Поліція застосувала сльозогінний газ, що спричинило паніку і тисняву, коли сотні людей побігли до виходів.

У хаосі 34 людини загинули на стадіоні, повідомила влада, а інші померли пізніше, коли їх доставили до найближчих лікарень.

Станом на полудень 2 жовтня за місцевим часом кількість загиблих становила 174 людини, повідомив місцевим ЗМІ заступник губернатора Східної Яви Еміль Дардак.

Начальник поліції Східної Яви Ніко Афінта заявив, що кількість жертв може зрости, оскільки багато постраждалих перебувають у критичному стані.

Цей випадок є однією з найбільших у світі катастроф на стадіоні, серед яких – відбірковий матч Чемпіонату світу 1996 року між Гватемалою і Коста-Рікою, де понад 80 людей загинули і більше ніж 100 – були поранені.