У Флориді невідомі відкрили стрілянину під час того, як цивільні святкували Гелловін, повідомляє ABC7.

Відомо, про щонайменше двох загиблих внаслідок вогнепальних поранень, багато поранених.

Як розповів начальник департаменту поліції Тампа Лі Беркоу, вранці 29 жовтня, коли відчинялись бари, між двома групами людей спалахнула бійка. Тоді ж сотні людей перебували поблизу місця подій, коли почалась стрілянина.

Один з підозрюваних у стрілянині вже здався поліції. Водночас правоохоронці вважаються, що стрільців було щонайменше двоє.

Як відзначив генерал армії США Фредерік Ходжес, вищезгадана тактика дозволяє «зменшити або обмежити кількість жертв, а також супутні збитки» будівлям.

За даними Gun Violence Archive, неурядової організації, цього року в Сполучених Штатах зафіксовано понад 500 випадків масової стрілянини. Зусилля посилити контроль над зброєю протягом багатьох років стикалися зі спротивом республіканців, активних захисників конституційного права на зброю.