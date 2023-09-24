Вбивство поліцейського у Косові. На півночі країни триває операція силовиків проти «озброєних осіб»

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті 24 вересня заявив, що поліція проводить операцію проти «озброєних до зубів» осіб, підозрюваних у нічному нападі, внаслідок якого загинув поліцейський у населеній переважно сербами північній частині Косова.

Влада повідомила, що принаймні один із підозрюваних нападників був убитий під час перестрілки з поліцією в селі Баньська.

Курті сказав, що група, одягнена в уніформу, схожу на службу безпеки або військову, схоже, мала зв’язки з комплексом сербського православного монастиря Баньська, де близько 2:30 ночі за місцевим часом почалася стрілянина.

«Є щонайменше 30 озброєних до зубів людей, професіоналів, військових і поліції, які перебувають в оточенні наших сил поліції, і яких я закликаю здатися нашим органам безпеки», – сказав Курті на пресконференції.

Він сказав, що косовські органи безпеки намагатимуться з’ясувати, що то за «уніформа» на озброєних людях, а також додав, що ні місцеві серби в цьому районі, ні інші цивільні в Косові не мають «таких транспортних засобів».

Міністерство внутрішніх справ Косова повідомило, що влада закрила пункт пропуску на кордоні з Сербією, неподалік місця подій. Поліція перекрила головну дорогу з Приштини.

Раніше Курті назвав інцидент «кримінальним і терористичним актом». І звинуватив у події організовану злочинну групу «за політичної, фінансової та матеріально-технічної підтримки офіційного Белграда».

Із Белграда реакції на інцидент немає щодо ймовірної прямої чи непрямої причетності Сербії.

Президентка Косова Вйоса Османі назвала подію «атакою на порядок і закон на півночі країни» і «атакою на Косово».

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель сказав, що «найрішучішим чином засуджує жахливий напад озброєної банди на офіцерів косовської поліції в Баньській»,

Представник США в Приштині також «рішуче засудив» насильство і закликав притягнути винних до відповідальності.