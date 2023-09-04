Президентка Косова звинуватила Сербію в слідуванні «плану Путіна»

Президентка Косова Вйоса Османі звинуватила Сербію в спробах дестабілізувати Західні Балкани способом, подібним до того, що, за її словами, Росія застосувала проти України в 2014 році.

«Точно реалізуючи план, який [президент Росії Володимир] Путін реалізував у 2014 році проти України, [президент Сербії Александар] Вучич і Сербія прагнуть дестабілізувати всі Західні Балкани, а через дестабілізацію нашого регіону атакувати цінності й систему цінностей, на яких стоять ЄС і НАТО», – заявила Османі, виступаючи під час візиту до албанської столиці Тірани 4 вересня.

Вона не надала доказів на підтримку своїх заяв, а сербські офіційні особи ще не відреагували на її слова.

Напруженість між більшістю албанців у Косові та місцевими сербами, яких підтримує Белград, переросла в етнічне насильство, в результаті якого наприкінці травня були поранені десятки миротворців НАТО на півночі Косова. Це сталося після муніципальних виборів, що відбулися місяцем раніше, які бойкотували етнічні серби.

Відносини між Сербією і її колишньою провінцією були на межі вже більше ніж два десятиліття.

Переговори за посередництва ЄС не змогли нормалізувати відносини між Сербією та Косовим, яке проголосило незалежність у 2008 році й визнане більш ніж 100 країнами, але не Сербією, Росією і кількома країнами-членами ЄС.