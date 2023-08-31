Боррель: Україна і Західні Балкани мають увійти до ЄС – «швидко»

Голова зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель проведе 14 вересня зустріч на високому рівні між Косовом і Сербією в рамках – про це він заявив у зверненні на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ у Толедо 31 серпня.

У цьому контексті Боррель згадав про важливість євроінтеграції України.

«Питання розширення постійно виникало в наших дискусіях. Україна має стати членом Європейського Союзу. Західні Балкани також. Швидко», – заявив голова дипломатії ЄС.

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Боррель висловив думку, що «побічним наслідком» війни в Україні стало те, що Євросоюз прискорив своє розширення. Водночас цей процес все ще «базується на заслугах».

«Держава стає членом (ЄС – ред.), коли виконає всі умови. Але в той же час я вважаю, що добре мати політичну ціль – горизонт – щоб дати політичний поштовх процесу. Також і для нас – тому що так, ми теж повинні бути готові до розширення, яке може додати до Європейського Союзу ще 10 членів», – сказав він.

На думку Борреля, встановлення такого горизонту дозволить «мобілізувати» як сам блок, так і країни, які хочуть до нього вступити.

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У червні 2023 року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови.

22 червня цього року Єврокомісія дала проміжну усну оцінку тому, як Україна втілює критерії для початку переговорів про вступ до ЄС: два з семи критеріїв виконані повністю, решта мають прогрес.