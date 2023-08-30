ЄС має намір щороку виділяти Україні по 5 мільярдів євро на озброєння та навчання

Євросоюз ще не досяг поставленої у березні мети – передати Києву мільйон артилерійських снарядів упродовж 12 місяців. Через це голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав країни ЄС замовляти більше боєприпасів для України. Він виступив перед журналістами після зустрічі міністрів оборони країн ЄС в іспанському Толедо, повідомляє Reuters.

У березні 2023 року країни ЄС погодили план постачання Україні 1 мільйона артилерійських снарядів та ракет у 12 місяців. За словами Борреля, у рамках цієї частини плану було поставлено близько 224 тисяч боєприпасів та 2300 ракет на загальну суму близько 1,1 мільярда євро. Таким чином, відзначили учасники зустрічі міністрів, ЄС не наблизився і на чверть до поставленої мети, а минуло вже понад пʼять місяців з початку реалізації плану.

Європейський союз створить фонд військової допомоги Україні обсягом 20 мільярдів євро, з якого з 2024 по 2027 роки Києву щороку виділятимуть по 5 мільярдів євро на програми озброєння та навчання, повідомила «Німецька хвиля».

Наразі Україна отримала 5,6 мільярда євро військової допомоги з механізму, який не входить до бюджету ЄС. Він відшкодовує країнам Євросоюзу постачання зброї Україні. Законодавство ЄС забороняє використовувати бюджетні кошти для військової допомоги третім країнам.

Боррель запропонував розширити рамки навчання українських солдатів та офіцерів та підготувати до кінця року 40 тисяч військових. Поставлена раніше мета – підготувати у 2023 році 30 тисяч військовослужбовців ЗСУ – буде досягнута вже наприкінці листопада, зазначив він.