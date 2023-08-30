Міністри оборони ЄС розглядають план на 20 мільярдів євро для оборони України

Міністри оборони Європейського союзу зустрілися в Толедо (Іспанія), щоб розглянути довгострокову фінансову підтримку українських військових, повідомляє DPA.



Міністри розглядають план голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля на суму 20 мільярдів євро (22 мільярди доларів США) щодо виділення 5 мільярдів євро на рік на програми озброєння та навчання на період 2024-27 років. Мета Борреля полягає в тому, щоб перевести військову підтримку ЄС для України на більш структуровану основу та відійти від окремих платежів, що здійснюються в рамках Європейського фонду миру (EPF).



«Це має тривати після війни, що б не сталося. Це має тривати для відновлення та надання гарантій безпеки Україні», – сказав Боррель на початку зустрічі.



Наразі Україна отримала 5,6 мільярда євро військової допомоги з бюджетного механізму, окремого від бюджету ЄС, який відшкодовує державам-членам ЄС за постачання зброї Україні та іншим країнам, що не входять до ЄС.



Міністри оборони ЄС також обговорювали ширші аспекти підтримки України, коли вона захищається від російської агресії, включаючи програму ЄС щодо поставки 1 мільйона артилерійських снарядів до кінця року. Міністр оборони Естонії Ганно Певкур сказав, що для досягнення цієї мети робиться «недостатньо». За словами Певкура, зобов’язання щодо доставки артилерійських снарядів в Україну становлять лише 226 тисяч.

Раніше у ЄС повідомили про неформальну зустріч міністрів оборони під головуванням голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля. На порядку денному – російська агресія проти України. До наради долучиться міністр оборони Олексій Резніков.