Зеленський: осінь буде «насиченою» для української дипломатії

Президент Володимир Зеленський провів нараду за підсумками переговорів із міжнародними партнерами України – про це він повідомив у вечірньому зверненні 25 серпня.

«Питання координації саме по літаках. Підготовка нових оборонних пакетів – саме з таким наповненням, яке потрібне нашим воїнам і про яке вони мені говорили, коли відвідував фронт», – сказав він.

Крім того, Зеленський анонсував нові міжнародні заходи восени: «нові кроки у відносинах із партнерами, які мають посилити Україну».

«Осінь буде насиченою з погляду нашої дипломатії», – додав голова держави.

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Зеленський також повідомив про зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, який відвідав Україну 25 серпня.

«Важлива зустріч: це і безпековий компонент, і наша спільна дипломатична робота, і принципові гуманітарні речі, які робимо разом, зокрема, звільнення наших людей із російського полону», – перелічив Зеленський.

За його словами, зустріч також стосувалася ударів Росії по зерновій інфраструктурі України в Чорноморському регіоні.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль раніше повідомив про зустріч із міністром закордонних справ Туреччини. Фідан під час зустрічі повторив підтримку Анкарою незалежності України. Він також назвав експорт зерна та відбудову України серед важливих пунктів порядку денного зустрічі.