Зеленський: Словенія приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Словенія приєдналася до декларації держав G7 щодо надання гарантій безпеки Україні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Вдячний уряду Словенії та особисто прем’єр-міністру Роберту Голобу за приєднання до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України. Наші країни мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості», – написав він у твіттері.

24 серпня Зеленський після переговорів з португальським президентом Марселу Ребелу де Созою заявив, що Португалія приєдналася до Спільної декларації G7 про підтримку України.

Станом на 18 серпня, за даними Офісу президента, цю декларацію підтримали вже 25 країн.

Декларація передбачає двосторонні домовленості між Києвом та країнами G7 і іншими підписантами для посилення спроможностей оборони і розвідки України. Однією з перших країн, яка приєдналася до цієї декларації, була Норвегія, яка не входить до G7.

Президент України Володимир Зеленський раніше привітав гарантії безпеки, надані країнами «Групи семи», назвавши їх першим випадком формування «фундаменту безпеки для України на шляху до НАТО».