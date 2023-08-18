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Єрмак каже, що декларацію щодо гарантій безпеки вже підтримали 25 країн

За словами Андрія Єрмака, українська сторона хоче до кінця року підписати перші угоди

Декларацію щодо гарантій безпеки для України, яку погодили на саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі лідери «Групи семи» (G7), підтримали 25 країн, зазначив голова Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

«Ми вже узгоджуємо початок консультацій з іншими партнерами. Цього тижня число країн, які доєдналися до вільнюської декларації, вже 25 і впевнений, що це число продовжить рости», – заявив він.

За словами Єрмака, українська сторона хоче до кінця року підписати перші угоди.

Раніше 17 cерпня Естонія, Латвія та Литва підтвердили приєднання до декларації підтримки України від G7.

Декларація передбачає двосторонні домовленості між Києвом та країнами G7 і іншими підписантами для посилення спроможностей оборони і розвідки України. Однією з перших країн, яка приєдналася до цієї декларації, була Норвегія, яка не входить до G7.

Президент України Володимир Зеленський раніше привітав гарантії безпеки, надані країнами «Групи семи», назвавши їх першим випадком формування «фундаменту безпеки для України на шляху до НАТО».

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