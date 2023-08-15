Північна Македонія приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки для України – Зеленський

Північна Македонія приєдналася до декларації G7 про підтримку гарантій безпеки для України, повідомив український президент Володимир Зеленський.
«Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки гарантій безпеки для України. Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую прем’єр-міністру Дімітару Ковачевському за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами», – написав він у твіттері.
Скоп’є про це наразі не повідомляє.
Днями в Офісі президента повідомили про приєднання Греції до цієї декларації – вона стала 14-ю країною, яка підтримала гарантії безпеки для України.
У липні країни «Групи семи» (G7) оголосили про початок двосторонніх переговорів із Україною щодо формалізації підтримки Києва.
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Декларація про підтримку України, підписана ними, передбачає двосторонні домовленості між Києвом та країнами G7 і іншими підписантами для посилення спроможностей оборони і розвідки України. Однією з перших країн, яка приєдналася до цієї декларації, була Норвегія, яка не входить до G7.
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