Північна Македонія приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки для України – Зеленський

Північна Македонія приєдналася до декларації G7 про підтримку гарантій безпеки для України, повідомив український президент Володимир Зеленський.

«Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки гарантій безпеки для України. Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую прем’єр-міністру Дімітару Ковачевському за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами», – написав він у твіттері.

Скоп’є про це наразі не повідомляє.