Норвегія долучиться до гарантій безпеки Україні, які надає G7

Норвегія, попри свій нейтральний статус, підтримає гарантії безпеки, які «Група семи» надає Україні – про це йдеться в заяві уряду країни від 12 липня.

Уряд цитує прем’єр-міністра Ґара Стьоре, який вказав на програму підтримки для України, яка вже діє в Норвегії.

«П’ятирічна Програма підтримки Нансена для України, яка вже діє, є важливим кроком у наданні такого типу підтримки. Гарантії безпеки є важливим доповненням до всеосяжного пакету підтримки України, схваленого країнами НАТО на Вільнюському саміті», – заявив Стьоре.

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Норвезький уряд також заявив, що продовжує угоду щодо медичної евакуації з України до лютого 2024 року.

Раніше 12 липня влада Норвегії заявила, що в новому пакеті допомоги надасть Україні надлегкі безпілотники та компоненти до систем ППО.

Президент США Джо Байден заявив на саміті НАТО 12 липня, що«Група семи» (G7) допоможе Україні створити потужну армію, поки вона чекатиме на вступ до НАТО.