Байден у Вільнюсі пообіцяв, що підтримка України не ослабне

Президент США Джо Байден у Вільнюсі обіцяє, що підтримка України не ослабне.

«Я розмовляв з президентом Зеленським у Вашингтоні, Києві і тепер у Вільнюсі. І я повторюю знову: ми непохитно стоятимемо і наша підтримка України не ослабне», – сказав він у дворі Вільнюського університету.



Байден зауважив, що Москва чекає розпаду роз'єднаності союзників.



«Путін очікував, що наш союз, наша єдність розпадеться (після 24 лютого 2022 року), але він помилявся. США, Європа вийшли на підтримку України», – зазначив президент США.



За словами Байдена, світ зараз перебуває на роздоріжжі історії і нинішній вибір сформує його на десятиліття вперед.

«Співпраця США та Європи є якорем для глобальної стабільності. Ми мусимо співпрацювати разом перед обличчям викликів. Зараз ми на роздоріжжі історії – той вибір, який ми зробимо зараз, сформує світ на десятиліття вперед. Зараз мусимо стримати агресивну війну для того, щоб стримати агресорів в майбутньому. Потрібні зусилля всіх», – додав Байден.

Генеральний секретар Єнс Столтенберґ 11 липня – у перший день саміту НАТО – заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

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У комюніке Альянсу за підсумками першого дня саміту йдеться про те, що поступ України на шляху до інтеграції в НАТО «вийшов за рамки потреби» в Плані дій щодо членства.

Члени НАТО підтверджують намір прийняти Україну до НАТО, заявлений на саміті 2008 року в Бухаресті, зазначаючи, що Україна є «дедалі більш взаємосумісною та політично інтегрованою з Альянсом і добилася значного прогресу на шляху реформ». Водночас НАТО планує робити огляд прогресу України в досягненні відповідності його стандартам і додаткових демократичних та безпекових реформ.

У Кремлі 12 липня заявили, що плани Заходу з надання гарантій безпеки Україні є «надзвичайно помилковими і потенційно дуже небезпечними». Москва стверджує, що ці гарантії нібито посягнуть на безпеку Росії.