Голови МЗС Альянсу будуть щороку перевіряти прогрес реформ в Україні – заява НАТО

Поступ України на шляху до інтеграції в НАТО «вийшов за рамки потреби» в Плані дій щодо членства – про це йдеться в комюніке Альянсу за підсумками першого дня саміту 11 липня.

Члени НАТО підтверджують намір прийняти Україну до НАТО, заявлене на саміті 2008 року в Бухаресті, зазначаючи, що Україна є «дедалі більш взаємосумісною та політично інтегрованою з Альянсом і добилася значного прогресу на шляху реформ».

Водночас НАТО планує робити огляд прогресу України в досягненні відповідності його стандартам і додаткових демократичних та безпекових реформ.

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«Міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою адаптованої Щорічної національної програми. Альянс підтримуватиме Україну у здійсненні цих реформ на її шляху до майбутнього членства. Ми зможемо надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли члени Альянсу погодяться, а умови будуть виконані», – йдеться в тексті.

Альянс також заявляє про погодження «пакету розширеної політичної та практичної підтримки».

«Ми вирішили створити Раду НАТО-Україна – новий спільний орган, де члени Альянсу та Україна засідають як рівні члени для просування політичного діалогу, взаємодії, співпраці та євроатлантичних прагнень України щодо членства в НАТО. Він забезпечуватиме спільні консультації, ухвалення рішень та діяльність, а також слугуватиме механізмом консультацій у кризових ситуаціях між НАТО та Україною», – додає пресслужба НАТО.

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Комюніке повторює підтримку Україні в її протистоянні російській агресії та закликає Росію відвести свої війська з української території.

Раніше 11 липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що члени НАТО узгодили пакет елементів для наближення України до Альянсу.

Раніше сьогодні Володимир Зеленський назвав «безпрецедентною і абсурдною» відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО і для її членства у формулюваннях, які готуються для Вільнюського саміту Альянсу. За його словами, схоже на те, що «немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу».

Москва вкотре виступила проти приєднання України до НАТО. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це матиме «дуже, дуже негативний» вплив на безпеку Європи, і Москва повинна буде розглянути «тверду» відповідь на те, що він назвав «абсолютною небезпекою і загрозою для країни».