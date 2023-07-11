Резніков: Україна та 11 країн підписали меморандум про навчання українських пілотів на F-16

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про підписання Україною та 11 країнами-партнерами меморандуму, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

«Офіційно: сформовано коаліцію для підготовки на F-16 ВПС України. Сьогодні 11 країн-партнерів і Україна підписали меморандум, який визначає умови. Я особливо вдячний Данії та Нідерландам за виняткове лідерство у цьому процесі», – написав він у твіттері.

Міністр зауважив, що є можливість включення в програму «інших типів винищувачів».



За його словами, коаліція готова розглянути інші способи надання Україні повністю функціональних можливостей F-16.

Коаліція з 11 країн почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у центрі, який буде створено в Румунії в серпні. Виконувач обов’язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен висловив сподівання, що результати навчання вже можуть бути на початку наступного року.

Читайте також: Резніков сподівається, що українські пілоти освоять F-16 за чотири місяці

Президент України Володимир Зеленський 1 липня заявляв, що графіка навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 немає. Він вважає, що «деякі партнери з цим затягують, для чого вони це роблять, невідомо».

У травні в Міноборони України казали, що українські військові потребують близько 48 одиниць винищувачів F-16, аби звільнити українські території від російських військ.