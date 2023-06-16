Резніков сподівається, що українські пілоти освоять F-16 за чотири місяці

Міністр оборони Олексій Резніков сподівається, що українські пілоти зможуть освоїти західні літаки F-16 не за шість місяців, як передбачено, а швидше.

«Усі публічно обговорюють, скільки часу потрібно українським пілотам, щоби освоїти F-16. Звучить усім відомий період: після тестування наших двох пілотів у Сполучених Штатах вважається, що до шести місяців буде достатньо. Я оптимістично дивлюся на те, що наші досвідчені пілоти з їхнім бажанням та прагненням, мабуть, полетять швидше. Я маю на увазі не просто полетять, а вільно: із маневром, уночі, у парі. Я гадаю, за чотири місяці це реалістично. Я так вважаю, бо ми вміємо дивувати», – сказав Резніков в інтерв’ю телеканалу «Настоящее Время» (проєкт Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»).

Він навів приклад, що коли були на навчання артекіпажів на системах «Цезар», то, за стандартами, необхідно було щонайменше три місяці для навчання екіпажу, а «наші хлопці освоювали ці системи за три тижні». Системи ППО «Петріот», каже Резніков, – стандартний час підготовки екіпажу становить десять місяців, українсткі ж військові навчилися за десять тижнів.

«Просто відчуйте різницю: три місяці – три тижні, десять місяців – десять тижнів. Тому я впевнений, що пілоти полетять швидше за шість місяців. Однак не може пілот літати самостійно. Йому потрібні інженери, техніки, обслуговування, зброярі, заправники тощо. Це найскладніша техніка. Ось цей курс навчання, він довший, ніж чотири місяці. І якщо у нас є пілоти, які говорять англійською мовою, і швидше це освоять, то інженерів та техніків дещо менше. А це ж спеціальна технологія, це не просто поговорити та замовити бургер у «Макдональдсі». Паралельно потрібно готувати інфраструктуру: потрібно підготувати для цього аеродроми, підготувати укриття, обслуговувати», – зазначив міністр оборони.

Резніков каже, що насамперед треба дочекатися програми навчань, про затвердження якої було домовлено 15 червня на полях «Рамштайну».

«Писатиметься програма тренувальна, чітко писатиметься, будуть чітко зрозумілі всі етапи, і ми приблизно розумітимемо, коли за задумом інструкторів вони зрозуміють, що готові. Ось коли я побачу цю програму, я зможу сказати скільки це займе місяців. Бо якщо зараз очікування – це , а за шість місяців не полетить літак, нам скажуть: «Зрада», – додав міністр.

Після завершення 13-го засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» 15 червня міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що Нідерланди та Данія поінформували про плани навчання українських пілотів на F-16. Міністр оборони України Олексій Резніков висловив сподівання, що ще більше країн приєднаються до ініціативи навчання українських пілотів.

У Міноборони Данії повідомили, що розроблений спільно з Нідерландами план передбачає навчання українських пілотів на F-16 «на данській базі військово-повітряних сил Скрюдструп, що у Південній Ютландії – там розташовані данські винищувачі цього класу». Навчання, як зазначили у данському відомстві, має розпочатися одразу після літніх канікул.