Данія навчатиме українських льотчиків на F-16 на своїй авіабазі – Міноборони

Українські льотчики навчатимуться на винищувачах F-16 на території Данії, із відповідною пропозицією виступив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен на полях міністерської зустрічі країн НАТО в Брюсселі.

За словами очільника Міноборони Данії, розроблений спільно з Нідерландами план передбачає навчання українських пілотів на F-16 «на данській базі військово-повітряних сил Скрюдструп, що у Південній Ютландії – там розташовані данські винищувачі цього класу».

Він додав, що «сподівається на підтримку інших країн, аби Данія і Нідерланди змогли представити більш конкретний план на саміті НАТО у липні у Вільнюсі». Також відомо, що навчання має розпочатися одразу після літніх канікул.

Проте, це не означає, що влада Данії «вже вирішила передати Україні свої винищувачі F-16», каже чиновник.

«Ми ще дуже далекі від того, щоб ці літаки потенційно стали бойовими в українських Повітряних силах. За моїми оцінками, підготовка займе щонайменше шість місяців», – сказав Поульсен, додавши, що до питання передання винищувачів повернуться вже після навчання.

26 травня у Міноборони казали, що українські військові потребують близько 48 одиниць винищувачів F-16, аби звільнити українські території від російських військ.

Раніше міністр ВПС США Френк Кендалл заявив, що для поставки винищувачів F-16 до України знадобиться «у найкращому разі кілька місяців».

Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня стало відомо, що Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16.