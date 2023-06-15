Голова Пентагону оголосив, про яку допомогу Україні говорили сьогодні на «Рамштайні»

Міністр оборони США Ллойд Остін після чергового засідання Контактної групи з питань оборони України, так званого «Рамштайну, повідомив, що декілька країн виступили зі новими зобов’язаннями щодо надання військової допомоги Києву.

«Сьогодні кілька країн виступили з новими зобов’язаннями перед Україною. Канада виділила ще один пакет на 500 млн дол для підтримки України, і він включатиме понад 200 критично важливих ракет ППО, щоб допомогти захистити небо України», – повідомив Остін на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі.

Нідерланди та Данія поінформували про плани навчання українських пілотів на сучасних винищувачах, включаючи F-16, сказав Остін. Прем’єр-міністр Нідерландів Кайса Оллонгрен сказала, що Нідерланди, які взяли на себе ініціативу в цьому питанні, сподіваються розпочати навчання вже цього літа.

Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що задоволений результатами зустрічі. Він висловив сподівання, що ще більше країн приєднаються до ініціативи Данії та Нідерландів щодо навчання українських пілотів.

«Сьогодні ми отримали від наших партнерів запевнення про початок навчання і разом розбудовуватимемо цей консорціум винищувачів», – сказав Резніков.

Також Данія, Нідерланди, Великобританія та Сполучені Штати раніше оголосили і на «Рамштайні» підтвердили спільну поставку в Україну сотень ракет ППО.

«Українські ППО врятували незліченну кількість життів, використовуючи системи ППО та ракети-перехоплювачі, надані членами цієї Контактної групи», – сказав міністр оборони США Ллойд Остін. «Наша постійна підтримка гарантуватиме, що Україна зможе продовжувати захищати своїх цивільних, свої міста та свою критичну інфраструктуру», – додав він.

Сьогодні у Брюсселі проходило 13-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».