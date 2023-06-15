Росіяни показують одну й ту ж підбиту українську техніку по тисячу разів із різних ракурсів – Остін про втрати ЗСУ

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що пошкодження військової техніки на полі бою неминучі, але російська сторона поширює фото і відео, де зображені «ті самі п’ять машин майже тисячу разів із десяти різних ракурсів».

«Що стосується втрат у техніці: це війна. Так, ми знаємо, що пошкодження на полі бою будуть з обох сторін. Але важливо, що в українців є можливість відновити пошкоджену техніку, відремонтувати, де це можливо, і повернути цю техніку в бій. А також те, що в них є засоби, щоб продовжувати просувати можливості вперед», – сказав Остін на брифінгу після засідання Контактної групи з оборони України в Брюсселі.

Він наголосив, що пошкодження військової техніки триватимуть, але «в українців досі залишається чимало бойової сили».

Остін заявив, що, як і очікувалося, це «буде важка битва».

Президент Росії Володимир Путін 13 червня заявив, що в ході наступу українських військ за останній тиждень втрати Росії є вдесятеро нижчими, ніж втрати України. Путін сказав, що російські війська втратили 54 танки, а українські буцімто – 160 танків та інше важку техніку. У ЗСУ заяви президента РФ нібито втрати України назвали «самонавіюванням». В умовах війни жодна зі сторін не повідомляє, які втрати сама несе.