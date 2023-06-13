У Генштабі ЗСУ відреагували на останні заяви Путіна щодо нібито втрат України

У Генеральному штабі ЗСУ останні заяви російського президента Володимира Путіна щодо нібито втрат України назвали «самонавіюванням». Про це в ефірі Радіо Свобода заявив Андрій Ковальов, пресофіцер 112 бригади Територіальної оборони ЗСУ.

«Це самонавіювання, самопереконання. Ми ж знаємо, що насправді з Путіним його радники спілкуються мовою папочок і звітів. Потрібно було подавати переможні реляції, не повідомляти його, що фактично українці мають успіх, проводять активні наступальні дії. Тому намагаються свої поразки на фронті пояснювати тим, що вони нібито потужно воюють, знищують українську техніку і малюють якісь неймовірні цифри», – сказав він в програмі Свобода Live.

Представник Генштабу нагадав, що минулого тижня російське оборонне відомство оприлюднило відео нібито «знищення» української техніки.



«Дуже дивно, але ці от нібито українські танки нагадують насправді комбайни, які просто працюють у полі. Про це вже розказали всі аналітики. Це навіть висміяв терорист Пригожин. Очевидно, що такі заяви і такі відео потрібно більше для заспокоєння російського народу, електорату з традиційним російським гаслом, що так зване СВО (так в РФ називають війну проти України – ред.) йде по плану», – додав Ковальов.

Президент Росії Володимир Путін 13 червня на зустрічі з блогерами, авторами телеграм-каналів та військовими кореспондентами російських ЗМІ заявив, що в ході наступу українських військ за останній тиждень втрати Росії є вдесятеро нижчими, ніж втрати України. При цьому цифри загиблих і поранених Путін не назвав.

Путін сказав, що російські війська втратили 54 танки, а українські буцімто – 160 танків. Ці твердження даними незалежних дослідників не підтверджені, як і Генштабом ЗСУ.

Ця заява Путіна пролунала на тлі повідомлень про перехід українських військ у наступ. У Міноборони України 13 червня повідомили про наступальні операції на трьох напрямках – Бахмутському, Торецькому та Бердянському.

За даними відомства, українські військові звільнили сім населених пунктів за минулий тиждень.

Українська сторона про втрати своєї техніки на полі бою не повідомляє.