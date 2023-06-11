Експерти про контрнаступ. Українці зроблять набагато більше, ніж очікує більшість аналітиків – генерал США

Україна вже розпочала контрнаступ, хоча її керівництво не підтверджує цього офіційно, вважають більшість західних військових експертів. А щодо результатів, то багато з них очікують, що він буде успішний, хоча буде також тривалим та обійдеться Україні дорогою ціною.

Один із найавторитетніших військових експертів, колишній командувач американських військ в Іраку та Афганістані, генерал у відставці Девід Петреус вважає, що українців сильно недооцінювали.

«Українці досягнуть значних проривів і зроблять набагато більше, ніж прогнозує більшість аналітиків», – заявив генерал у відставці в інтерв'ю газеті Washinton Post. При цьому він додає, що втрати будуть важкими – наступ завжди веде до більших втрат, ніж оборона. А до того ж українці не мають підтримки з повітря, на яку можуть покладатися американські військові у своїх операціях.

Washington Post очікує участі у контрнаступі близько 40 000 українських військових, навчених НАТО та озброєних західною технікою.

Спільною рисою оприлюднених прогнозів є і впевненість у тому, що ослаблення російських сил унаслідок контрнаступу дасть Україні перевагу в майбутньому вибудовуванні мирної стратегії та у захисті відвойованих територій.

«Наберіться терпіння» – СЕРА

«Контрнаступ України триває: наберіться терпіння», – радить Центр аналізу європейської політики (CEPA).

За оцінками експертів центру, нинішній контрнаступ України «швидше за все, буде повільнішим, смертоноснішим і менш вражаючим у досягненні негайних територіальних здобутків», ніж минулорічні успіхи українських військ у відвойовуванні Херсону та територій Харківщини.

«Але це не означає, що [контрнаступ] не матиме успіху», – озвучує обнадійливий прогноз СЕРА.

Одну з найважливіших ролей при цьому експерти центру відводять інженерному обладнанню, яке використовується для подолання перешкод, встановлених російськими військами навколо ключових цілей. А також – «менш гламурному обладнанню», аніж надана Заходом зброя.

Здатність України на успіх значною мірою залежатиме не лише від танків і артилерії

Наприклад, вантажівкам, що доставляють постачання на фронт та евакуйовують пошкоджену техніку чи поранених бійців.

«Здатність України на успіх значною мірою залежатиме не лише від танків і артилерії, а й від здатності підтримувати ці платформи та війська, які ними керують», – наголошують у СЕРА.

Центр також попереджає про можливість великих втрат, адже характер війни відрізняється від тих, які останніми десятиліттями вели американці.

«Коли контрнаступ розпочнеться серйозно, кількість українських втрат зросте до таких рівнів, які можуть здатися жахливими для американців, які звикли до двох десятиліть конфлікту низької інтенсивності», – йдеться в публікації Центру.

На відміну від війн в Іраку та Афганістані або ранніх стадій війни Росії проти України, вважають у СЕРА, контрнаступ, ймовірно, буде широкомасштабною бойовою операцією, яка призведе до 20% рівня втрат. При чому ці показники можуть зрости майже до 70% для підрозділів, які проводять операції з прориву.

«Тривала боротьба»

Цитуючи опитаних експертів, британське видання Times називає контрнаступ імовірно «лише кроком у набагато довшій боротьбі».

За припущенням Times, контрнаступ України «починається із Запоріжжя» і просуватиметься на південь, щоб вийти до Азовського моря біля Мелітополя та Бердянська та відрізати шлях Росії до Криму.

Ще одне британське медіа – Telegraph – пише, що у першій фазі контрнаступу українці обрали «кілька міні-наступів набагато меншими командами», ніж усі готові до бою підрозділи.

Знищення Каховської ГЕС є реакцією Росії на контрнаступ ЗСУ – Telegraph

У статті видання називає знищення Каховської ГЕС російською реакцією на контрнаступ: «Українські дії в понеділок (5 червня – ред.) стали чітким сигналом російським військам про те, що контрнаступ перейшов в іншу фазу. Їм потрібно було щось робити, і о 2:50 вони прорвали дамбу Каховської ГЕС . Цілком ймовірно, що росіяни мали на меті менший прорив дамби, достатній, щоб зробити річку непрохідною для українського контрнаступу».

Автор статті Майк Мартін є старшим науковим співробітником Королівського коледжу Лондону та автором нещодавно опублікованої книги «Як вести війну».

Він наголошує на абсолютній налаштованості українських військ на успішний контрнаступ та зазначає, що він «почався і буде тільки інтенсивнішим і кривавішим».

Крим вважається однією з найімовірніших цілей для України

Інформаційна агенція Reuters із посиланням на російські ресурси повідомляє про інтенсивні бої на запорізькому фронті поблизу міста Оріхів, приблизно посередині «сухопутного мосту», що з’єднує Росію з півостровом Крим. Саме Крим, нагадує агенція, вважається однією з найімовірніших цілей для України.

За інформацією агенції, Київ має 12 бригад загальною чисельністю 50-60 тисяч осіб, готових до контрнаступу. Дев'ять бригад були озброєні та навчені на Заході.

Цитуючи Бена Баррі, старшого наукового співробітника Міжнародного інституту стратегічних досліджень із сухопутних військових дій, Reuters пише, що початковим пріоритетом України є спроба вивести росіян з рівноваги та досягти тактичної несподіванки через обман і маскування.

Аргумент Криму підтримує і видання Wall Street Journal: «Напрямок атак вказує на те, що Україна проводить зондування на південь у напрямку до Азовського моря, щоб перерізати «сухопутний міст», який з’єднує материкову Росію з окупованим Росією Кримським півостровом».

WSJ пише, що Україна намагатиметься подолати створені Росією оборонні рубежі десятками тисяч військових.

Також WSJ цитує коментарі військових експертів про те, що підрив Каховської дамби заважає деяким варіантам бойових дій України.

Жорсткий опір Росії

«Контрнаступ України наростає, але зустрічає жорсткий опір Росії», – пише видання Politico.

Зокрема, видання наводить дані Вашингтонського аналітичного центру, які на основі аналізу геолокаційних кадрів доходять висновку, що українські сили, ймовірно, прорвали першу лінію оборони приблизно за 15 кілометрів на південний схід від стратегічного Оріхова Запорізької області. Але росіяни, схоже, відтіснили українські війська на їхні початкові позиції, пише видання.

Politico також наводить висновки RUSI, британського королівського аналітичного центру, який займається оборонними дослідженнями, згідно з якими, російська оборона «може створити великі проблеми для контрнаступу України».

«Інженерна техніка виявилася одним з найсильніших видів російської армії», – йдеться у згаданому звіті.

Путін розуміє мову сили, і саме це робить контрнаступ таким важливим

Менш оптимістично виглядають і оцінки українського контрнаступу, опубліковані виданням New York Times. Як повідомляв «Голос Америки», посилаючись на неназваних офіційних осіб, газета припускає, що «витіснення всіх російських сил з окупованої української землі вкрай малоймовірне».

«Яким би не був результат контрнаступу, американські та європейські чиновники погоджуються, що наразі Путін не налаштований вести переговори. Але Путін розуміє мову сили, і саме це робить контрнаступ таким важливим», – наголошує NYT.

«Головне – не програти» – британський експерт

Тим часом під ефіру каналу SkyNews військовий аналітик Шон Белл оцінює перспективи контрнаступу України як дуже непередбачувані. Наступ, який, на його думку, вже розпочався, має, перш за все, не призвести до поразки, бо великі втрати і поразка наступу, підготовка якого тривала багато місяців, призвела б до втрати підтримки президента Зеленського як всередині країни, так і з боку союзників.

У кращому випадку, українці прорвуть російську оборону, дійшовши до Азовського моря, і відштовхнуть росіян на сході, оточивши Бахмут, вважає експерт.

«Сценарій» контрнаступу від генерала Девіда Петреуса

Повертаючись до прогнозів америкнських аналітиків, експерти кажуть, що терпіння треба набратися передусім американцям. Рафаель Коен і Джан Джентиле з Rand Corporation кажуть, що їм треба «подолати свою пристрасть до коротких, вирішальних війн».

Більшість воєн тривалі й виснажливі, і війна в Україні нічим не відрізняється, наголошує їхня публікація у Foreign Policy.

Українці сприймають це як свою війну за незалежність і мають високий моральний дух

Американський генерал Девід Петреус наголошує, що «українці повністю мобілізовані, сприймають це як свою війну за незалежність і мають високий моральний дух». І навпаки, зазначив він, «багато російських солдатів, імовірно, не відчувають такої ж відданості своїй справі і мають досить низький моральний дух після місяців перебування в окопах і районах, де їх ненавидять місцеві жителі».

Перефразовуючи іншого генерала – Дуайта Ейзенхауера – Петреус сказав, що «сьогодні з українськими військами повсюди йдуть надії і молитви волелюбних людей».