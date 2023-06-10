Зеленський відреагував на заяву Путіна про початок контрнаступу ЗСУ

Українські військові дійсно проводять контрнаступальні дії на фронті, сказав президент Володимир Зеленський, коментуючи відповідку заяву російського лідера Володимира Путіна.

Відповідаючи на питання журналіста, чи відповідає дійсності заява російського диктатора Володимира Путіна про початок контрнаступу ЗСУ, Зеленський сказав, що контрнаступальні операції ведуться, але він не буде говорити, на якому етапі.

«Цікаво, що Путін сказав про наш контрнаступ. Важливо, що Росія відчуває, що їм недовго залишилось, на мою думку. Контрнаступальні та оборонні дії відбуваються в Україні. На якій стадії, не буду говорити детально», – сказав він.

Президент зауважив, що «всі відчують контрнаступальні дії українських військових». Він також наголосив, що не варто довіряти тим чи іншим Telegram-каналам і «особливо російському диктатору».

«Мені здається, довіряти треба нашим військовим. Я їм довіряю, я щоденно на зв’язку з нашими командувачами, Сирський, Тарнавський, Москальов, Залужний. Всі настроєні позитивно. Так Путіну і передайте», – додав Зеленський.

9 червня Путін заявив, що український контрнаступ нещодавно почався, і зазначив, що українські сили все ще мають наступальний потенціал. Путін заявив, що бої тривають уже п’ять днів, і що українські сили «не досягли своїх цілей на жодній ділянці бойових дій». Він додав, що російське військове командування «реалістично» оцінює поточну ситуацію і «буде виходити з цих реалій».