Армія України може перемогти армію РФ вже цього літа – ветеран США, ексрадник головнокомандувача ЗСУ

Ден Райс – ветеран збройних сил США, колишній спеціальний радник головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, випускник академії Вест-Пойнт, зараз ректор Американського університету в Києві. Райс прогнозує, що якщо Україна отримає не лише кращу підготовку, але і смертоноснішу військову техніку, її збройні сили будуть прямувати до «стратегічного успіху на полі бою» на тлі очікування великого українського контрнаступу.

В інтерв’ю Грузинській службі Радіо Свобода Райс також зазначив, що чим швидше Україна переможе Росію, тим менше шансів на так звану теорію «чорного лебедя», включаючи можливу «аварію» на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції. Такої він поділився своїми міркуваннями щодо підтримки Росії з боку Китаю та стосовно потенційного застосування Росією тактичної ядерної зброї.

– Давайте почнемо із запитання: чи розпочався український контрнаступ?

– Думаю, історія покаже, коли він насправді почався і як він пройшов. Я не можу розповісти, що мені відомо, але я і не маю конкретної інформації. Світ очікує контрнаступу, це відкрито обговорюється, і я думаю, що це станеться протягом 30-60 днів. Думаю, що ви побачите суттєві зміни на полі бою. І я впевнений, що Україна матиме стратегічний успіх на полі бою протягом наступних кількох місяців.

Всіх вражають цілеспрямовані українські військові, які швидко адаптуються до нового озброєння і наскільки успішно вони ним можуть користуватися

Українські військові отримують кращу зброю, ракети більшої дальності, кращу броню, загалом краще все. Вони перевищують усі стандарти підготовки. Всіх вражають цілеспрямовані українські військові, які навчаються у Франції, Великобританії, Німеччині. Всіх вражає, наскільки швидко вони адаптуються до нового озброєння і наскільки успішно вони ним можуть користуватися.

Українська армія – це армія, яка розвивається, навчається на ходу і адаптується до нової зброї, тактики, методів і процедур.



– Вони отримують більше зброї, і кращу зброю, але чи достатньо її для успішного контрнаступу?



– Ніколи не буває достатньо, доки не маємо перемогу. І тому, знаєте, «нам потрібно більше всього».

Росія є країною-агресором, і її треба зупинити. І ми її зупиняємо

Але я думаю, що Захід дійсно зрозумів, що це загроза не тільки для України. Це загроза для демократії у всьому західному світі. І тому немає причини не давати зброю, коли українці готові боротися і вмирати, використовувати її, щоб знищити ворога, захищаючи нас всіх.

Росія – єдиний агресор, і вона неодноразово це показала – у 1999 році в Чечні, у 2008 році в Грузії, у 2014 році на Донбасі та в Криму, у 2016 році в Сирії, у 2022 році в Україні. Росія є країною-агресором, і її треба зупинити. І ми її зупиняємо.

Є шанс, що українська армія переможе російську армію на полі бою цього літа. Це наша мета і надія

Цей контрнаступ може стати стратегічним успіхом, який призведе до поразки Росії. На мою думку, є шанс – і це не означає, що це станеться, але є шанс, що українська армія переможе російську армію на полі бою цього літа. Це наша мета і надія. Чи може вона бути досягнута… розумієте, що ніхто не хоче давати обіцянок, яких не може дотриматись.

У кожній битві є дві сторони, і командир кожної з них планує перемогти. Росіяни розраховують на перемогу, так само, як і українці. Але я думаю, що українці мають перевагу в цій війні. І також думаю, що вони насправді матимуть стратегічний успіх.

– Що стосується наступальних маневрів, то переважна більшість вважає, що росіяни неодноразово зазнавали жахливих невдач. А як щодо оборони? У них було достатньо часу для підготовки. У них є так звана ешелонована оборона. Яка ваша думка з цього приводу?

– Захищатися завжди легше, ніж наступати. Коли ви наступаєте, у військовій теорії ви повинні мати співвідношення три-п’ять до одного. Вам потрібно мати більше солдатів, тому що ви будете нести більше втрат. Коли ви наступаєте, ви дієте на відкритій місцевості проти окопаних військ, які мають кращу оборону, і які планували оборону. У них є міни, вони зосередили всю свою вогневу підтримку.

Україна повинна провести наступальні операції, щоб розгромити російську армію і повернути собі свою територію

У цей час стає важче проводити наступальні операції через високоточну зброю та інші речі, які унеможливлюють це для будь-кого, чи це Китай, чи Північна Корея, чи будь-хто інший. Вони б зіткнулися з проблемами у проведенні наступальних операцій, так само, як і Україна. Але Україна повинна провести наступальні операції, щоб розгромити російську армію і повернути собі свою територію. Тому для України це буде дорого коштувати, на жаль. Але вона повинна досягти успіху, щоб позбутися росіян і повернути всю територію до кордонів 1991 року.

– Незважаючи на чисельну меншість.

– Ви знаєте, кожного разу, коли ви збираєтеся наступати, ви зосереджуєте свої сили в одному конкретному місці... а потім сподіваєтеся прорватися і оточити ворожу армію.

Чи вся армія прорветься, оточить і знищить російську армію? На це я сподіваюся

Буде наступальна операція, яка буде зосереджена невідомо де, і це, швидше за все, буде несподіванкою.

Питання в тому, чи зможуть росіяни відреагувати достатньо швидко, щоб зупинити цей розрив і стримати українську армію? Чи вся армія прорветься, оточить і знищить російську армію? На це я сподіваюся.

– У березневому інтерв’ю ви сказали, що очікуєте велику битву, велике протистояння. Ви так все ще думаєте? Якщо так, то де це відбудеться?

– Захід сподівається, що він забезпечив достатню підготовку, розвідку і боєприпаси для того, щоб здійснити великий прорив, досягти успіху і розгромити російську армію раз і назавжди, вигнати її з України, щоб не відбулася якась подія «чорного лебедя».

«Чорний лебідь» може перетворити все на цілу низку невизначеностей для світу. Перемога над російською армією і її виведення з України запобігає цьому

Чим довше це буде тривати, тим більше вам доведеться турбуватися про подію «чорного лебедя», таку як тактична ядерна зброя, яку Росія потенційно може використати, або аварія на Запорізькій атомній електростанції, або щось зовнішнє, як вступ Китаю у війну на боці Росії, якщо Китай постачатиме зброю, або ескалація за межами кордонів України – між Росією та Польщею вже була напруженість у відносинах.

«Чорний лебідь» може перетворити все на цілу низку невизначеностей для світу. Перемога над російською армією і її виведення з України запобігає цьому.

Уночі 18 травня ми отримали дуже сильний удар в Україні: 18 крилатих ракет, в тому числі шість гіперзвукових ракет, яких, як вважається, неможливо зупинити. Але, вони були знищені. Я б сказав, що рахунок цієї ночі був такий: (виробник системи протиракетної оборони Patriot) Raytheon – 18, (президент Росії) Путін – 0. Саме так я б оцінив цю нічну дуель. Це був дуже кінетичний вечір.

Подумайте про це: якби вони прорвалися – 18 крилатих ракет, в тому числі гіперзвукових – руйнування, загибель цивільного населення були б масовими. Але завдяки «Патріоту», зброї, надаої Німеччиною і США, а також системі NASAMS (норвезький зенітно-ракетний комплекс), наданій Норвегією, системи протиповітряної оборони зараз дійсно сильні і запобігають масовим жертвам.

США і Захід, 65 країн, об’єдналися для захисту і зробили феноменальну роботу, озброївши Україну, щоб вона могла себе захищати

Росіяни цими крилатими ракетами намагаються вбити багато людей, але їм не вдається. Це є абсолютним свідченням стійкості Заходу і необхідності протистояти російським силам.

– Чи такий показовий виступ також спонукне решту Заходу, наприклад США, надати більше «Патріотів»?

– Так, я сподіваюся. Всі хочуть бути на успішній стороні. Тому, коли ви бачите, що ваші системи озброєнь захищають цивільне населення від масованого удару крилатих ракет, це підтверджує той факт, що вони були потрібні: ми не чинили опір неіснуючій загрозі, це реальна загроза, і ця загроза намагається вбити величезну кількість цивільного населення.

США і Захід, 65 країн, об’єдналися для захисту і зробили феноменальну роботу, озброївши Україну, щоб вона могла себе захищати. Системи озброєння працюють. Найгірша робота у світі зараз, окрім того, щоб бути Путіним, – це бути продавцем російської зброї. Я маю на увазі, що його просто знищують направо і наліво. Колись вони багато експортували, ця індустрія різко впала, тому що західна зброя знищує всю російську зброю.

– Повернімося до контрнаступу: Чи варто очікувати, що Україна спробує фактично повернути Крим? Які шанси?

– Природним очікуванням було б ізолювати російські сили в Криму, це означало б що вам доведеться відокремити «сухопутний міст» від Росії. Другим кроком було б знищення Керченського мосту.

Керченський міст потрібно повністю знищити. Це може статися кількома різними способами

Одного разу в нього вже влучили, але він був відремонтований і досі працює. Його потрібно буде повністю знищити. Це може статися кількома різними способами. Планерна бомба, яку ми зараз надаємо і яка використовується на старих українсько-радянських винищувачах, може бути скинута з відстані 3540 миль і планерувати за допомогою GPS. Або це може бути британська зброя більшої дальності, яку ми зараз надаємо. Може бути по-різному. Але Керченський міст має бути зруйнований, щоб зупинити постачання з Росії.

Я завжди намагаюся підкреслити: 65 країн об’єдналися проти Путіна

Потім «сухопутний міст» (сухопутний коридор – ред.): Якщо ви зможете прорвати цей «міст», а потім ізолювати Крим, ізолювати російську армію, а потім заморити її голодом, росіяни не будуть мати достатньо повітряного транспорту, щоб постачати туди продовольство. Їм буде дуже важко утримувати цю територію без поповнення запасів. Тому ви хочете її відрізати.

– Напевно, одним з визначальних факторів буде подальша підтримка Заходу. Чи забезпечена вона в майбутньому?

– Якщо Україна втратить підтримку Заходу, їй кінець. Саме тому Путін намагається знищити партнерство між західними силами, 65 країнами. Я завжди намагаюся підкреслити: 65 країн об’єдналися проти Путіна. Тому завдання полягає в тому, щоб утримати цих 65 країн і НАТО разом.

Путін спробував багато різних речей, щоб вбити партнерство між цими державами, але Захід відповів: «Знайте, що ми не збираємося бути заручниками вашого палива, ми не збираємося бути заручниками вашої ядерної зброї. Ми будемо допомагати Україні». І я не бачу, що це якось міняється.

– Однією з головних політичних подій за межами України, яка буде мати вплив на війну, думаю, ви погодитеся, будуть президентські вибори в США у 2024 році. Що станеться, наприклад, якщо Дональд Трамп знову стане президентом? Що це буде означати для України?

– Я думаю, що такі гіпотетичні припущення, хоч і цікаві – і ви знаєте, ми можемо весело подискутувати на цю тему, – але реалістичний аспект полягає в тому, що до цього ще 18 місяців. А ми на 15-му місяці цієї війни. Я не бачу, що вона триватиме ще 18 місяців. Бачу, що одна сторона виграє або програє. Це може бути і Україна, і Росія, і саме тому Захід повинен продовжувати постачати Україні зброю, тому що Україна не може вижити без західної підтримки.

Одна з великих проблем – це те, що російська армія створена з найманців. У російській армії є група «Вагнер»,

Але я не бачу, щоб російська армія була здатна витримати удари, яких вона зазнала – з російського боку втрати – вбито близько 200 000 військових. Двісті тисяч. (У лютому газета The New York Times цитувала американські джерела, які стверджували, що Росія наближається до цифри втрат, включно з убитими і пораненими – у 200 000 військовослужбовців – ред.).

Одна з великих проблем – це те, що російська армія створена з найманців. У російській армії є група «Вагнер», і це найманці – «покидьки» російського суспільства, яких витягли з в’язниць і дали їм перепустку, ідея полягає в тому, що ніхто «не втрачає» цих людей...

Захід був повинен надати Україні зброю, щоб вона могла захистити себе в межах своїх кордонів ще в лютому 2022 року

Заходу просто потрібно забезпечити українських військових зброєю, щоб цю армію найманців знищити. Деяким людям це дуже важко зрозуміти. Як професійний військовий, ви, по суті, є менеджером насильства, і ви хочете використовувати пропорційні масштаби для атаки ворога. Але в якийсь момент, коли на вас наступають величезні хвилі людей, які є найманцями, яким платять за те, щоб вони вбивали ваших людей, ви просто зобов’язані вбити їх усіх...

– Далі про західну військову допомогу. Велика Британія надала Україні ракети Storm Shadow. Що від них можемо очікувати?

– Це буде мати вплив на росіян. Захід був повинен надати Україні зброю, щоб вона могла захистити себе в межах своїх кордонів ще в лютому 2022 року. Ми продовжували озброєння дуже повільно. «Давайте спробуємо цю зброю». «Давайте спробуємо ось це». Тим часом, щодня українські юнаки та дівчата віддають свої життя, захищаючи Захід.

Я вважаю, що це чудово, що вони отримують далекобійну зброю. Думаю, що це буде мати великий вплив. Всі їхні (російські) органи управління, все їхнє постачання, всі їхні війська – все буде в межах досяжності, і вони не зможуть ніде сховатися.

Тепер, коли Британія постачає далекобійну зброю, я сподіваюся, що Америка піде за таким прикладом

Коли ви додаєте «західну розвідку» до далекобійної високоточної зброї, і противникові ніде сховатися – росіянам буде дуже важко продовжувати вести війну в цьому середовищі – коли вони побачать, що всі їхні запаси перекриті, всі їхні пункти управління будуть постійно піддаватися ударам. Вони не лише віддалені від поля бою, тепер вони в межах досяжності. І тепер українці простягнуть руку, і вб’ють їх.

– Чи можемо очікувати, що США підуть за цим прикладом і дадуть, наприклад, ATACMS?

– Я думаю, що можемо. Те, що зробила Америка – а ми не хочемо, щоб це виглядало як війна між Америкою і Росією, тому ми дозволили іншим очолити її, думаю, що це чудово. Ми не хочемо ескалації, ніхто не хоче, щоб це потрапило в Росію. Ніхто не хоче, щоб це вийшло за межі України.

Давайте виграємо цю війну. Давайте покладемо край стражданням з обох сторін. Давайте повернемо Україну до кордонів 1991 року і зупинимо хаос

Тепер, коли Британія постачає далекобійну зброю, я сподіваюся, що Америка піде за таким прикладом. Я сподіваюся, що ми почнемо надавати зброю більшої дальності.

Давайте виграємо цю війну. Давайте покладемо край стражданням з обох сторін. Давайте повернемо Україну до кордонів 1991 року і зупинимо хаос. Єдиний спосіб зробити це – надати зброю, з якої українці зможуть вбивати росіян і зробити це занадто боляче (для Росії).

– Якщо є щось у військовій допомозі, що Захід не хоче надавати Україні, то це винищувачі. Чи означає «коаліція винищувачів» президента Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака і президента США Джо Байдена, про схвалення навчання українських пілотів на винищувачах F-16, що Україна наближається до отримання західних літаків?

– Я думаю, що Україна мусить отримати західні винищувачі. Українські пілоти проходять підготовку, і коли вони будуть готові, як тільки Захід зробить відповідні заяви, вони будуть готові до польоту. Тому що не тільки пілоти навчаються, але й екіпажі навчаються ремонтувати винищувачі.