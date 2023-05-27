«Прийшов час повертати своє»: Залужний оприлюднив відео із закликом «благословити рішучий наступ»

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео з українськими військовими, які просять «благословити рішучий наступ».

«Час повертати своє. Це Молитва за визволення України. З такими словами та думками наші героїчні воїни йдуть у наступ, щоб звільнити Україну від російських окупантів і підняти Прапор Перемоги», – йдеться в дописі.

На створення відеоролика авторів надихнула Молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком в 1920-х роках, але тут текст інший, додав головнокомандувач ЗСУ Залужний.

У відео продемонстровано низку західної техніки, зокрема танки Leopard 2 німецького виробництва, а також американські броньовані машини MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) M777 та реактивні системи залпового вогню HIMARS, зауважує телеканал CNN.

Однак, ЗМІ пишуть, що офіційно контрнаступ ЗСУ ще не почався.

«Різні сигнали з боку України», як згадане відео зокрема, «можуть бути спробою вивести Москву з рівноваги», – пише CNN.

Газета New York Times також вважає, що «відверта заява, яка супроводжувалася хитро створеним відео українських військових, які готуються до бою, була спрямована на те, щоб згуртувати націю та поширити занепокоєння серед російських військ».

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».

13 травня президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром буде здійснено «важливі кроки» в рамках контрнаступу Збройних сил України.