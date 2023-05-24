Що відбувається довкола Бахмуту? Коротко для тих, хто заплутався

Битва за Бахмут розгорнулась з новою силою, але дещо принципово змінилось. Тепер Сили оборони і безпеки України наступають на підступах до міста, й то успішно – про це повідомляють представники військово-політичного керівництва України та підтверджують на Заході.

В Росії ж заявили про нібито повне захоплення Бахмуту, що особисто спростував президент України Володимир Зеленський. То що відбувається на Бахмутському напрямку, що це все означає і чого чекати далі – розібрались і коротко відповідають на ключові питання Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Матеріал зроблено на основі офіційних заяв представників ЗСУ, Міноборони України, ГУР МО України, Офісу президента, президента України Володимира Зеленського, Пентагону, оглядів Інституту вивчення війни (ISW), звітів британської розвідки, статей західних ЗМІ, аналітики DeepState, свідчень українських військових та оцінок військових експертів, озвучених журналістам телепроєкту Донбас Реалії та в ефірі Радіо Донбас Реалії від початку травня 2023 року.

Що змінилося на Бахмутському напрямку?

Битва за Бахмут триває вже понад дев’ять місяців – саме таку тривалість називають українські воєначальники. Весь цей час війська РФ, в авангарді яких був ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, поступово просувалися на напрямку до міста і згодом вже в ньому.

На початку травня з’явились повідомлення, що Росія «призначила» чергову дату захоплення Бахмуту – 9 травня, важливого у путінській Росії свята «День перемоги». Проте агресору не вдалося це здійснити, понад те – того ж дня Пригожин заявив, що ЗСУ «рвуть фланги» на Бахмутському напрямку і найближчим часом розпочнуть контрнаступ.

У Міноборони про просування українських захисників біля міста офіційно повідомили 12 травня. Цього ж дня Міноборони РФ визнало відхід своїх військ із позицій на північ від Бахмуту. Також успіхи ЗСУ підтвердили у британській розвідці і зауважили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

То що відбувається на флангах?

Фланги у випадку битви за Бахмут – це підступи до міста. У заявах Міноборони, ЗСУ та західних аналітиків вказуються західний, південно-західний, південний, північний та північно-західний напрямки від міста. Це означає, що українськи сили саме з цих сторін продавлюють російську оборону біля Бахмуту.

У повідомленнях Міноборони та ЗСУ йдеться про просування на відстань в середньому від кількох сотень метрів до кількох кілометрів на добу. І про звільнення щонайменше 20 квадратних кілометрів. Це також підтверджують аналітики проєкту DeepState (актуальну карту можна подивитись за посиланням). 21 травня командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українські військові «фактично наближаються» до взяття Бахмута в тактичне оточення.

Яка ситуація у Бахмуті?

Ситуацію у самому Бахмуті українська сторона у своїх заявах оцінює як важку, але контрольовану. 20 травня Пригожин, а наступного дня і Міноборони РФ, оголосили нібито повне захоплення Бахмуту. Проте військово-політичне керівництво України, включно з Зеленським, це спростувало.

Виходячи з наявних свідчень військових, фото та відео з міста, агресор не має повного контролю над містом, українські підрозділи ще утримують невелику площу міста. Як повідомила 23 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр, в Бахмуті бої зменшились, військові РФ продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль. ЗСУ ж, зазначила вона, контролюють південно-західну околицю міста в районі «Літак».

Що все це означає?

Те, що відбувається на Бахмутському напрямку – є оборонною операцією Сил оборони і безпеки України, в рамках якої ближче до середини травня вони почали вести наступальні дії. Це означає, що на цьому напрямку ЗСУ перехоплює стратегічну ініціативу. А той, хто володіє ініціативою, і визначає, де і коли активізуються бої.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у коментарі 22 травня зазначила – за рахунок того, що українські війська зайняли панівні висоти на флангах на півночі і півдні від міста, чим «дуже ускладнили ворогу перебування в місті». Тобто ЗСУ відтісняють війська агресора і займають вигідні позиції для боїв.

Чого чекати далі?

Враховуючи заяву Сирського про наближення до тактичного оточення міста, на російські війська може очікувати, власне, те саме оточення міста з силами агресора в ньому – яке вони нібито вже повністю захопили.

Крім того, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю німецькому виданню Bild прямо заявив, що Україна перехопила ініціативу і що звільнення Бахмуту стане лише «прелюдією» до контрнаступу ЗСУ. Більше деталей він не навів.

Як зазначали неодноразово експерти, командування ЗСУ вміє дивувати. Вже як канонічний вони наводять приклад осіннього контрнаступу, який і в Україні, і в усьому світі очікували у Херсонській області, а він відбувся – і успішно – в Харківській. Не кажучи про те, що Україні вдалося вистояти і протягом року повертати захоплені Росією землі, маючи в рази менші ресурси.

Що варто розуміти, читаючи новини про Бахмут?

Бахмуту довелось стати новою Чорнобаївкою для Росії і через її агресію. За твердженнями українських воєначальників – аби не дати силам РФ активізувати дії на інших напрямках.

«Оборона Бахмута як міста свою задачу повністю виконала – це концентрація сил ворога, потрібно було виграти час, щоб здійснювати інші дії. Також була задача знищувати ворога. Тому все йде за планом», – констатувала Маляр 21 травня.

Росія інформацію про свої втрати як у Бахмуті, так і загалом на війні приховує. Проте, згідно з озвученими президентом США Джо Байденом даними, Росія втратила близько 100 тисяч своїх військових вбитими і пораненими , намагаючись захопити Бахмут. У ГУР МО України з цими цифрами погодились.

Захоплення або ні Бахмута як таке – це питання кількох сотень метрів, і, що принципово, не має ніякого значення. Крім того, рахувати ці метри означає створювати додатковий тиск на військових, створюючи уявлення, що для суспільства вони критично важливі і їх треба тримати за будь-яку ціну. Проте дійсно важлива конфігурація фронту в цілому, а не адміністративна межа знищеного вщент Росією міста.