Ситуація у Бахмуті: у ЗСУ повідомляють про успіхи на флангах

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про успіхи українських військ на флангах у Бахмуті.



«Битва продовжується. Сили оборони мають успіхи на флангах», – написав він у телеграмі.

Як уточнила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, по флангах на півночі і півдні від Бахмута є «незначне просування».



За її словами, в місті бої зменшились, але у передмісті тривають бої – війська РФ намагаються зайняти вигідні позиції.



«В місті Бахмут бої зменшились, ворог продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль. Наші війська контролюють південно-західну околицю міста в районі «Літак». У передмісті тривають бої, ворог намагається зайняти вигідні позиції, але йому це не вдається. На певних ділянках ворог в обороні. Несе великі втрати», – написала вона в телеграмі.

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Керівник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин 20 травня заявив про «повне взяття» під російський контроль українського міста Бахмут. Наступного дня про «завершення» захоплення міста повідомило російське Міністерство оборони.



У Міноборони України 22 травня заявили, що українські війська продовжують контролювати певні об’єкти і район «Літака» у Бахмуті. Крім того, за словами Ганни Маляр, за рахунок того, що українські війська зайняли панівні висоти на флангах на півночі і півдні, ЗСУ «дуже ускладнили ворогу перебування в місті».

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Бахмут упродовж багатьох місяців залишається епіцентром бойових дій. На початку травня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що з грудня 2022 року Росія втратила в боях із ЗСУ понад 100 тисяч осіб, серед яких близько 20 тисяч – убитими. Москва про свої втрати не повідомляє.