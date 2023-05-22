ISW вказує на розбіжності в реакціях Кремля та військових блогерів РФ на заяви про «взяття Бахмута»

Різниця в реакціях на нібито «захоплення Бахмута» вказує на протиріччя між офіційним Кремлем та так званими російськими військовими блогерами, йдеться в звіті Інституту дослідження війни від 21 травня.

Як вказують дослідники, російське державне телебачення розцінює те, що воно називає «захопленням Бахмута», як важливу історичну подію, яка має нібито полегшити захоплення Слов’янська, Краматорська та навіть Дніпра (відповідно 41, 35 і 215 кілометрів від Бахмута).

«Кремль, ймовірно, намагався перебільшити значення взяття Бахмута як історичної перемоги через довгу відсутність тактичних успіхів в Україні, а одне російське державне ЗМІ обурливо прокоментувало, що особовий склад ПВК «Вагнер» у Бахмуті, мабуть, почувається «як їхні діди в Берліні», – йдеться в звіті.

Натомість російські ультранаціоналістичні «військові блогери», хоча й святкували заяви про «захоплення Бахмута», але підкреслювали, що «це не Берлін», і що захоплення міста буде просто ще одним кроком у операціях для досягнення російських цілей в Україні.

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Як вказує Інститут, російські воєнкори обговорюють «нагальні можливі російські операції» із окупації Хромового, Іванівського і Часового Яру, які розташовані поруч із Бахмутом. Інші ж очікують на український контрнаступ.

«Російські воєнкори перейшли до більш консервативних очікувань щодо операцій РФ, оскільки виснажливий наступ із захоплення Бахмута тривав із зими до весни 2023 року, і вони значною мірою відмовилися від своїх попередніх високих очікувань, що захоплення Бахмута призведе до краху українських ліній у цьому районі», – констатують аналітики.

На думку ISW, різниця у реакціях вказує на різницю між двома секторами російського інфополя: більш оптимістичним баченням Кремля і «більш поінформованим» висвітленням блогерів.

«Ці зростаючі розбіжності, ймовірно, продовжуватимуть підривати здатність Кремля формувати російський інформаційний простір», – вважають в Інституті.

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Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський напередодні повідомив, що українські військові наразі контролюють незначну частину Бахмута, але «фактично наближаються» до взяття міста в тактичне оточення.

21 травня агентство Reuters повідомило, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом нібито розповів про те, що «українські військові втратили контроль над Бахмутом на Донеччині». Згодом в Офісі президента України заперечили інформацію американських журналістів щодо «здачі Бахмута».

21 травня в Міноборони України зазначили, що українські військові взяли Бахмут на Донеччині в «напівоточення».

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту лідерів країн «Групи семи» в Хіросімі запевнив, що «російські військові не захопили Бахмут».