Напрямок Бахмута: війська РФ «безуспішно» намагалися відбити позиції на південь від Іванівського – штаб

Російські війська протягом доби завдали шести ракетних та 52 авіаційних удари, а також 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по регіонах України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, зафіксовані обстріли Лиману, Слов’янська та Костянтинівки із зенітно-ракетних комплексів С-300.

Основні зусилля зосереджені на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На цих напрямках за добу відбулися 37 бойових зіткнень. Бахмут і Мар’їнка лишаються в епіцентрі бойових дій.

Командування повідомляє про «безуспішні наступальні дії» біля Масютівки на Куп’янському напрямку.

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«На Лиманському напрямку протягом минулої доби ворог вів наступальні дії у напрямку Івано-Дар’ївки, успіху не мав... На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Протягом минулої доби противник безуспішно намагався відновити втрачені позиції південніше населеного пункту Іванівське. До того ж, вів наступальні дії у напрямку Григорівки, успіху не мав», – йдеться в зведенні.

Українські війська продовжують тримати оборону біля Авдіївки та Первомайського, а також у районі Мар’їнки.

За даними штабу, на тлі втрат у живій силі російське командування скоротило до 10 днів термін підготовки особового складу з числа в’язнів. Йдеться про табір, розгорнутий у Старобільському районі Луганщини:

«Раніше до зазначеного табору привезли з місць позбавлення волі на території росії близько 1000 осіб поповнення. Підготовку тоді планували проводити протягом чотирьох тижнів».

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Командування звітує про 14 ударів української авіації по місцях зосередження російських військ, ще сім – по ЗРК, збиття трьох розвідувальних і п’яти ударних дронів. Крім того, ракетні та артилерійські війська, за зведенням, вдарили по п’яти районах зосередження військ, двох складах боєприпасів, трьох артилерійських підрозділах, «двох пунктах управління, станції радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетному комплексу та ще одній важливій цілі».

21 травня в Міноборони України зазначили, що українські військові взяли Бахмут на Донеччині в «напівоточення».

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту лідерів країн «Групи семи» в Хіросімі запевнив, що «російські військові не захопили Бахмут».