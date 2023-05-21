«Продовжуємо оборону» – Сирський про ситуацію в Бахмуті

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українські військові «фактично наближаються» до взяття Бахмута на Донеччині в тактичне оточення.

«Попри те, що ми зараз контролюємо незначну частину Бахмуту, значення її оборони не втрачає своєї актуальності. Це надає нам можливості входу в місто в разі зміни обстановки. А це неодмінно відбудеться. Ми продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємося до взяття міста у тактичне оточення. Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги», – цитує Сирського пресслужба Сухопутних військ.

Він додав, що в ході роботи з командирами «детально розібрали наші дії і порядок знищення ворога».

«Тому, продовжуємо оборону. Ситуація – складна, але під контролем», – сказав Сирський.

21 травня агентство Reuters повідомило, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом нібито розповів про те, що «українські військові втратили контроль над Бахмутом на Донеччині».

Згодом в Офісі президента України заперечили інформацію американських журналістів щодо «здачі Бахмута».

21 травня в Міноборони України зазначили, що українські військові взяли Бахмут на Донеччині в «напівоточення».

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту лідерів країн «Групи семи» в Хіросімі запевнив, що «російські військові не захопили Бахмут».