Маляр щодо Бахмута: ситуація «критична», але ЗСУ тримають оборону

Станом на 20 травня ситуація в Бахмуті на Донеччині «критична», йдеться в повідомленні заступниці міністра оборони України Ганни Маляр.

«У Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі «Літак», – повідомила заступник міністра.

За її даними, нині українські оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об’єкти цього району і приватний сектор.

Російські війська впритул підійшли до Бахмута влітку 2022 року після того, як завершили наступальні операції у Сєверодонецьку, Лисичанську, Рубіжному та Попасній. Активні бойові дії в Бахмуті розпочалися восени минулого року, але повністю захопити місто російські сили досі не спромоглися.