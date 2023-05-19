У Мар’їнці бої йшли фактично в центрі міста, але тепер війська РФ зосередились на флангах – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські війська мають на меті взяти під контроль Авдіівку та Мар’їнку, тривають жорстокі бої.



«У Мар’їнці ворог просунувся у місто, йшли бої фактично в центрі, але наші сили оборони дуже ускладнили ворогу задачу. Стикнувшись з потужним опором у місті, ворог спрямував свої зусилля на фланги довкола міста – на півночі і півдні», – написала вона.



За словами Маляр, на Авдіївському напрямку противник зосередив основні зусилля і намагається захопити місто, але українські війська «стійко утримують оборону і контролюють Авдіївку».



Заступниця міністра додала, що противник несе значні втрати «на цих напрямках як в живій силі, так і в техніці, але не зупиняється».

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, російські війська надалі зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень на цих ділянках фронту, найзапекліші бої – за Бахмут та Мар’їнку.

Минулого місяця розвідка Великої Британії заявила, що російські військові активізували танкові атаки навколо міста Мар’їнка, за 20 кілометрів від Донецька, воно стало ще однією «гарячою точкою» на фронті.