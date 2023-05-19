Генштаб ЗСУ: на найактивніших напрямках фронту за добу було 70 бойових зіткнень

Російські війська надалі зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За даними штабу, протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень на цих ділянках фронту, найзапекліші бої – за Бахмут та Мар’їнку.
На Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівк, Іванівського, Білої Гори, Новокалинового, Степового, Авдіївки та Первомайського та Новомихайлівки, інформують у штабі.
«На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки та Біла Гора. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Дружба та Північне Донецької області», – йдеться у повідомленні.
У Генштабі додають, що на Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні російські атаки в районі міста Мар’їнка.
Крім того, російські війська завдали авіаційних ударів біля низки населених пунктів, зокрема, Григорівки, Вільшаної та Кислівки, Вугледара, Пречистіви, Золотої Ниви, Кізомиса.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року найзапекліші бої російсько-української війни ідуть на Донбасі.
Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 14 травня 2023-го. В ООН наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим.
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